JT Foot Mercato : l’OL plus que jamais au fond du trou

Alerte rouge à l’OL

L’Olympique Lyonnais coule encore un peu plus après sa défaite à Reims ce dimanche (2-0). La situation devient critique. Dernier de Ligue 1, le club rhodanien est désormais le seul club européen à ne pas avoir mené au score depuis le début de la campagne 2023-2024. En tout, les Gones n’ont inscrit que 3 buts en 7 matches ce qui fait de l’attaque lyonnaise la pire du championnat. Mais en plus, l’OL possède également la pire défense avec 13 buts encaissés. Cette situation terrorise tous les supporters lyonnais et le premier c’est Jean-Michel Aulas. Toujours en guerre avec John Textor, le président sortant a mis de côté ses problèmes juridiques et a également eu des mots forts pour son club de cœur face à cette situation catastrophique. «L’heure est grave. Critiquer le staff, les joueurs ne servirait qu’à accroître le doute sur l’avenir. Ce sont eux seuls qui sortiront le club de cette situation ultra-pénible, mais pas désespérée. Deux matches à la maison pour reprendre espoir, c’est une obligation pour le peuple lyonnais», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. John Textor de son côté a promis de grands changements. Dans un long communiqué publié dimanche, l’homme d’affaires américain a réitéré son soutien à Fabio Grosso et promet un mercato hivernal de haute qualité. En espérant que l’OL ne soit pas interdit de recrutement dans le futur. Car selon des sources internes à la FIFA, relayées par L’Équipe, une enquête vient d’être ouverte pour le transfert d’Ernest Nuamah, arrivé cet été à l’OL par le biais d’un montage entre le club rhodanien, Molenbeek et le FC Nordsjælland. Lyon pourrait risquer gros.

La rumeur Zidane à l’OM prend du plomb dans l’aile

France Bleu Provence avait confirmé la semaine dernière ce lien entre Zinédine Zidane et les Saoudiens, expliquant qu’il y avait même déjà un projet mis en place avec un budget mercato de 300 millions d’euros à disposition de Zidane en cas de rachat de l’OM. De quoi enflammer les supporters marseillais. Mais voilà que la chaîne i24 News, via son correspondant dans le Golfe, en a rajouté une couche. « Mes sources en Arabie saoudite, notamment au sein du PIF, avec qui j’ai pu m’asseoir le temps d’un café, démentent ces informations qui disent que Zidane a donné son accord en cas d’achat du club par Ryadh. […] Ce qui a été dit a été démenti par deux de mes sources, la première travaillant au sein du PIF, l’autre qui est proche de la succursale du fonds d’investissement chargé de développer le sport en Arabie saoudite », a ainsi lancé Bastien Borie. De quoi bien éteindre la rumeur.

À lire

Real Madrid : Nacho pourrait manquer le Clasico

Les officiels du jour

Lamine Yamal est la sensation de ce début de saison de football 2023-24. Âgé de seulement 16 ans, le jeune gaucher est la nouvelle idole du peuple catalan avec de belles performances sous Xavi Hernandez. Alors qu’il était courtisé par toute l’Europe, le jeune crack a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2026. Un soulagement pour le club catalan, qui a inclus une clause d’un milliard d’euros dans son nouveau contrat afin de protéger son joyau. Samedi soir, le Real Madrid a donné la leçon à Gérone qui était pourtant leader du championnat (0-3). En plus de la défaite, le club espagnol déplore la perte de Portu, l’un de ses joueurs clés à cause d’un tacle assassin de Nacho. «Œdème osseux de la malléole tibiale de la cheville droite et rupture de l’aponévrose fessière gauche. L’évolution déterminera sa disponibilité», peut-on lire sur le communiqué officiel du club, qui glisse également un mot pour Viktor Tsyhankov, absent un mois. D’après Carrusel Deportivo, Florentino Pérez a carrément appelé Portu pour s’excuser.