Le Real Madrid fait d'Eduardo Camavinga sa priorité de recrutement !

Ils sont tous fous de Camavinga : les supporters rennais, les joueurs et le staff de l'équipe de France, les amoureux du ballon rond et... l'état-major du Real Madrid. Ce n'est plus un secret, le club espagnol a coché le nom de la jeune pépite française, auteur de son premier but avec les Bleus mercredi soir contre l'Ukraine au Stade de France, à seulement 17 ans. L'entraîneur merengue Zinedine Zidane est fan du milieu de terrain, dont l'éclosion rapide et la maturité déjà impressionnante ont ébahi la planète football.

Zidane le veut au Real Madrid. C'est une première chose. Encore faut-il convaincre sa direction. Et comme le rapporte As, le talent de Camavinga n'a pas seulement tapé dans l'oeil de l'entraîneur français. Le responsable du recrutement Juni Calafat est aussi convaincu par le Rennais. Résultat, il devient la priorité du prochain recrutement estival du Real Madrid, en compagnie d'un certain Kylian Mbappé.

Rennes veut 80 M€

Sans l'épidémie de coronavirus, la Casa Blanca aurait tenté sa chance dès cet été, assure le journal espagnol. Elle a finalement décidé de ne pas recruter, une première depuis 40 ans, mais il est déjà acquis que la prochaine campagne de recrutement sera bien plus active, et orientée vers les Français. Outre Camavinga et Mbappé, Zidane espère toujours Paul Pogba, qui a évoqué hier l'option Madrid en conférence de presse.

Pour Camavinga, le tarif réclamé par Rennes s'élève à 80 M€. Une coquette somme en ces temps de Covid-19, mais qui paraît abordable pour un club comme le Real Madrid. Surtout, l'été prochain, Camavinga n'aura plus qu'un an de contrat en Bretagne (son bail s'achève en 2022). De quoi mettre un peu plus de pression sur le Stade Rennais dans les négociations.