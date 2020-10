MU : Paul Pogba et le rêve Real Madrid

De passage en conférence de presse, Paul Pogba (27 ans), revenu chez les Bleus après de nombreux mois d'absence, n'a pu évoquer les questions au sujet de sa situation alors que les médias anglais ont annoncé une possible prolongation de contrat à Manchester United tandis qu'en Espagne, on l'envoie toujours régulièrement du côté du Real Madrid de Zinedine Zidane. «Ça a beaucoup parlé et moi non. Je préfère être concentré sur le ballon et surtout ma reprise. On ne m’a rien dit. Je n’ai pas parlé avec Ed Woodward (vice-président exécutif de Manchester United). On n’a pas parlé de prolongation. Pour l’instant, je suis à Manchester et je pense surtout à revenir au meilleur de ma forme. Je pense qu’il y aura un moment où le club viendra me parler et peut-être me proposer quelque chose, ou pas», a-t-il lâché avant de poursuivre.

«Pour l’instant, il ne s’est rien passé. Je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne sais pas. Je pense vraiment à moi, à bien revenir et à sortir de grosses performances pour mon club. (...) Zidane ? On a tous entendu, des choses ont été dites. Que répondre ? Oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. C’est un rêve pour moi pourquoi pas un jour. Comme je l’ai dit, je suis à Manchester et j’aime mon club. Je performe à Manchester, je prends du plaisir et je veux tout faire pour remettre le club où il le mérite. Je vais me donner au max, comme mes coéquipiers», a-t-il conclu. Toutes les options restent donc ouvertes.