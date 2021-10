PSG : Dani Alves s'exprime sur les départs de Neymar et Lionel Messi du FC Barcelone

Ayant côtoyé Lionel Messi au FC Barcelone et Neymar Jr lors de son passage au Paris Saint-Germain (2017-2019), le défenseur droit brésilien Dani Alves s'est livré sur ces deux grosses pertes pour le FC Barcelone. Selon lui, ces départs-là ne seraient pas dus à un manque d'amour des supporters mais plutôt à un manque de reconnaissance, notamment pour l'attaquant brésilien.

« Je ne veux pas mettre le doigt dessus, mais le Barça a perdu beaucoup plus que cela. C'est une fin absurde. Tous les efforts auraient dû être faits pour les garder ici. Souvent, ce n'est pas seulement une question de football, mais aussi de respect pour tout ce qu'ils vous ont donné. Tout s'est usé... mais on a besoin de se sentir aimé et quand ce n'est pas le cas, on commence à penser à d'autres choses », a déclaré l'international brésilien au micro de SPORT.