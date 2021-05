Lens-Lille : les compositions officielles du derby !

Jour de derby dans les Hauts-de-France ! Le LOSC se rend ce soir (21h) à 30 km, au stade Bollaert-Delelis, pour affronter le RC Lens en ouverture de la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats et tenter de conserver sa première place. Mais les Sang-et-Or, battus à Paris samedi dernier, veulent s'accrocher à leur 5e place, synonyme d'Europe.

Pour ce choc, Franck Haise aligne un 3-5-2 classique, avec Clément Michelin dans le couloir gauche. Ignatius Ganago est lui positionné en pointe, avec Gaël Kakuta. En face, Christophe Galtier sort son traditionnel 4-4-2. Benjamin André suspendu, c'est Xeka qui fait la paire avec Boubakary Soumaré dans l'axe. Luiz Araujo évolue devant Zeki Celik dans le couloir droit.

Lens : Leca - Gradit, Badé, Fortes - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Michelin - Ganago, Kakuta

Maintenant, la vraie compo 😉 et les Sang et Or qui affronteront @losclive ! 💪❤️💛



📲 RDV à 21h pour suivre les moments forts du match #RCLLOSC !#GuidésParNotreFierté #rclens pic.twitter.com/SIUi3iWqsg