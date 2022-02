PSG-ASSE : la soirée parfaite de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n'en finit pas de se rendre indispensable dans ce Paris Saint-Germain. Après son exploit individuel offrant la victoire aux siens en huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0), l'attaquant parisien n'avait pas connu cette réussite lors de leur défaite à la Beaujoire face au FC Nantes (3-1). En recevant l'AS Saint-Etienne, il avait à cœur d'élever son niveau de jeu et de se montrer décisif devant son public.

Titulaire à la pointe de l'attaque de Mauricio Pochettino, Mbappé jouait ce samedi soir son dernier match avant le retour à Madrid, puisqu'il est suspendu pour le déplacement à Nice samedi prochain. Entrant sur la pelouse du Parc des Princes, l'ancien Monégasque n'a pas dû manquer la banderole du Collectif Ultras Paris «De Bondy à Paris, Kylian, ton histoire s'écrit ici !» S'il ne s'est pas encore prononcé sur son avenir, lui qui est libre de tout contrat en juin prochain, le numéro 7 du PSG a répondu présent face aux Verts.

L'homme à tout faire

Noté 8,5 par notre rédaction, Kylian Mbappé a dû attendre l'ouverture du score de Denis Bouanga pour dynamiter la défense adverse. S'il est d'abord mis en échec par un Paul Bernardoni vigilant, il profite d'une passe en profondeur brillante de Lionel Messi et tromper le portier des Verts, coupable d'une faute de main avant la pause (40e). Le Parisien n'a pas besoin de temps au retour des vestiaires et double la mise d'une frappe croisée, là aussi servi par la Pulga pour sa 10e passe décisive (47e).

L'efficacité devant le but, Mbappé l'a illustré avec son deuxième doublé de la saison toutes compétitions confondues. Il a d'ailleurs égalé Zlatan Ibrahimovic comme deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG (156 buts). Mais il sait également offrir des caviars à ses coéquipiers : cinq minutes plus tard, son centre millimétré trouve la tête de Danilo Pereira, seul au second poteau (52e). Le Portugais a d'ailleurs loué son coéquipier au micro de Canal + : «c’est plus la passe que le but. La passe de l'extérieur du pied était magnifique. Je pensais qu’il allait faire la passe, c’était plus facile.»

«Un joueur fantastique»

Si on pensait que sa présence sur son terrain serait raccourcie par un souci à la cuisse en première période, Mbappé a encore brillé par le but et par la passe en une seule rencontre : c'est déjà la cinquième fois cette saison que le Parisien réussit à trouver le chemin des filets et à délivrer un caviar à ses coéquipiers. Une palette agrandie qui le hisse non seulement à la tête du classement des buteurs (14 réalisations) et leader à égalité avec Messi chez les passeurs (10 assists).

Son entraîneur Mauricio Pochettino l'a d'ailleurs couvert de louanges en conférence de presse : «c’est incroyable, magnifique. Nous sommes très contents de lui, qu’il soit avec nous. Je suis fier de lui. Je suis très content parce qu’on finit très bien les matchs. Nous avons joué la deuxième mi-temps dans le chemin que nous voulions jouer. Kylian est un joueur fantastique.» Une belle soirée pour KM7 avant de retrouver les terrains à Madrid, où il devra confirmer la victoire à l'aller...