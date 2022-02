PSG-ASSE : les notes du match

Paris retrouve la victoire. Après sa lourde défaite à Nantes lors de la dernière journée (3-1), le Paris Saint-Germain devait se rassurer contre Saint-Etienne, désireux de frapper un gros coup au Parc des Princes pour s'éloigner de la relégation. Mais comme la semaine dernière, le PSG débutait mal cette rencontre et se faisait une première frayeur après une triple-occasion stéphanoise, finalement contrée par la défense parisienne. Très actif depuis le début de la rencontre, Bouanga profitait ensuite d'une grossière perte de balle de Danilo pour se retrouver en duel devant Donnarumma et refroidir le public parisien d'une belle frappe du gauche à ras-de-terre (1-0, 16e). Mais après une première demi-heure compliquée, Paris a su réagir et trouver la solution.

Mieux que les dernières semaines, Messi envoyait une sublime passe en profondeur vers Mbappé pour casser la ligne du bloc stéphanois. En première intention, l'international français reprenait et profitait d'une bourde de Bernardoni pour égaliser (1-1, 42e). Et puis nous avons retrouvé la Pulga catalane en l'espace de quelques instants. Après un une-deux avec Mbappé, Messi se jouait de la défense verte avec deux superbes crochets pour ensuite resservir Mbappé, qui s'est offert un doublé d'une belle frappe croisée au sol (2-1, 47e). Dans la foulée, Mbappé, encore lui, adressait un sublime centre de l'extérieur du pied droit... catapulté par Danilo dans la cage de Bernardoni (3-1, 52e). En maîtrise durant la fin de match, Paris s'est logiquement imposé et reste largement leader de Ligue 1 avant une grosse semaine : un déplacement à Nice et à Madrid, pour le 8e de finale retour de C1. Saint-Etienne (16e) n'aura pas le droit à l'erreur contre Metz.

Donnarumma (5) : préféré à Keylor Navas ce week-end, le gardien italien a eu du travail ce samedi soir notamment en première période où il a dû intervenir plusieurs fois et pas toujours de manière très propre. Il aurait peut-être pu faire quelque chose sur le but de Bouanga même si le ballon arrive vite au sol. Tranquille en seconde période.

Kehrer (1,5) : on ne s'attend à quasiment rien de la part de l'Allemand dans ce rôle de latéral droit. Et encore une fois, ça n'a pas loupé. Kehrer est victime de l'absence totale de solution à droite et il est seul face à lui-même à ce poste. Il a passé toute la première période à souffrir face à Bouanga ou Nordin. Même sur son placement, il est totalement perdu. Remplacé à la pause par Di Maria (6). L'Argentin a été intéressant et a bien combiné avec Messi. Il a apporté plus de danger et de mouvement en attaque. Il aurait pu marquer sans un bel arrêt de Bernardoni (84e).

Marquinhos (6,5) : il a commencé son match en tant que défenseur central. Puis, il a compris qu'avec le milieu parisien aligné, il était le seul joueur capable de créer du jeu techniquement (en l'absence de Verratti). Après l'ouverture du score de Saint-Etienne, il est monté au milieu pour distiller les ballons. Il est à l'origine de l'égalisation de Mbappé. Le capitaine brésilien sait tout faire.

Kimpembe (5,5) : sa première période a été assez décevante puisqu'il s'est fait surprendre plus d'une fois par les attaquants stéphanois. Sur la perte de balle de Danilo, il ne réagit pas assez vite et laisse beaucoup trop d'espace à Bouanga pour frapper. Mais il est monté en puissance au fil du match et s'est bien rattrapé par la suite avec de belles interventions.

Nuno Mendes (5) : dans la continuité de ses récents match, le jeune latéral gauche portugais a montré de belles choses offensivement en plus de bien verrouiller son couloir gauche. En début de rencontre, il a laissé filer Nordin mais il a bien rectifié la chose par la suite. Il a été remplacé dans les dix dernières minutes par Bernat après avoir été touché au genou.

Gueye (4) : le milieu sénégalais, récent vainqueur de la CAN, n'a pas spécialement excellé ce soir. En début de rencontre, il a paru vaincu dans la bataille au milieu de terrain, tout comme ses compères. Mais sur ce genre de match, on l'attend surtout dans un rôle avec ballon. Et dans ce registre, il est passé à côté à tel point que Marquinhos a dû monter pour prendre le jeu à son compte.

Wijnaldum (3,5) : les matchs se suivent et se ressemblent pour l'international néerlandais qui est présent sans vraiment l'être. Méconnaissable, il traverse les rencontres sans rien montrer ni offensivement ni défensivement. Le problème est toujours le même et on a l'impression que celui qui performait à Liverpool avec Klopp ou en sélection avec les Pays-Bas n'est qu'un lointain souvenir. En seconde période, il a montré un meilleur visage avec sa frappe sur le poteau (90e) mais ça reste insuffisant.

Danilo (4) : très en forme depuis quelques semaines, le milieu portugais est légèrement passé à côté de son match ce samedi soir. C'est après une grossière perte de balle que Saint-Etienne a ouvert le score grâce à Denis Bouanga (16e). Il s'est rattrapé de son erreur en inscrivant le troisième but de son équipe. Mais sa prestation est assez décevante dans l'ensemble. Il a permuté avec Marquinhos quand ce dernier montait au milieu.

Messi (7,5) : le Messi d'il y a 2-3 ans n'existe plus et l'Argentin l'a probablement compris. Il fuit le duel physique et les courses à haute intensité et se concentre désormais sur son rôle de pur meneur de jeu. S'il peut rater plusieurs passes de suite, il lui en suffit d'une pour faire la différence. C'est ce qu'il a fait en mettant dans de très bonnes conditions Mbappé pour l'égalisation (40e). Et comme si cela ne suffisait pas, il récidivait pour offrir un caviar au Bondynois pour le doublé. Dans ce rôle-là, il est toujours excellent et c'est un plaisir pour les yeux.

Mbappé (8,5) : voir ci-dessous