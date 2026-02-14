OM - Strasbourg : ça a chauffé après le match

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a été repris à domicile dans les ultimes instants de la rencontre par Strasbourg (2-2). Un scénario qui est arrivé à de nombreuses reprises cette saison et qui a coûté tellement de points au club de la Canebière. Déjà conspués par leurs supporters en début de rencontre, les Olympiens ont été sifflés copieusement après la rencontre. Englués dans une crise sportive assez inquiétante, les Marseillais se sont emportés dans les dernières secondes du match.

Peu de temps après l’égalisation de Joaquin Panichelli sur penalty, les esprits se sont chauffés après une faute sur Valentin Barco. Après quelques échauffourées, Nayef Aguerd a repoussé le milieu argentin, qui a continué ses petites provocations. Après cette fin de match assez lunaire, Medhi Benatia est descendu au bord de la pelouse tandis que Pablo Longoria avait quitté sa loge au moment où le penalty a été sifflé pour les Alsaciens. Une soirée encore houleuse s’annonce à Marseille…