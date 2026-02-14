Menu Rechercher
Commenter 18
Ligue 1

OM - Strasbourg : ça a chauffé après le match

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nayef Aguerd @Maxppp
Marseille 2-2 Strasbourg

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a été repris à domicile dans les ultimes instants de la rencontre par Strasbourg (2-2). Un scénario qui est arrivé à de nombreuses reprises cette saison et qui a coûté tellement de points au club de la Canebière. Déjà conspués par leurs supporters en début de rencontre, les Olympiens ont été sifflés copieusement après la rencontre. Englués dans une crise sportive assez inquiétante, les Marseillais se sont emportés dans les dernières secondes du match.

La suite après cette publicité

Peu de temps après l’égalisation de Joaquin Panichelli sur penalty, les esprits se sont chauffés après une faute sur Valentin Barco. Après quelques échauffourées, Nayef Aguerd a repoussé le milieu argentin, qui a continué ses petites provocations. Après cette fin de match assez lunaire, Medhi Benatia est descendu au bord de la pelouse tandis que Pablo Longoria avait quitté sa loge au moment où le penalty a été sifflé pour les Alsaciens. Une soirée encore houleuse s’annonce à Marseille…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Strasbourg

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Strasbourg Logo Strasbourg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier