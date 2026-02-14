OM : l’énorme coup de gueule de Nayef Aguerd après le nul face à Strasbourg

Il avait enfilé une nouvelle fois la casquette de coach intérimaire. Après avoir déjà réalisé l’exercice le temps de voir débarquer un remplaçant à Marcelino, il y a quelques années, Jacques Abardonado était de retour sur le banc de l’Olympique de Marseille après le départ de Roberto De Zerbi. Pour l’un des anciens de la maison marseillaise, il fallait donc assurer la transition avec le futur coach. Et ce n’était pas une mission simple puisqu’il devait gérer son équipe, au Vélodrome, après une gifle face au PSG (0-5) et contre Strasbourg, l’une des équipes les plus joueuses de la Ligue 1.

Pendant toute la semaine, le coach de 47 ans a essayé de remettre les têtes à l’endroit, remettre en confiance des joueurs qu’il jugeait épuisés. « Le groupe a été meurtri après le match de Paris. On a essayé d’apporter du positif toute la semaine, en faisant des choses simples. Que les joueurs n’aient pas à réfléchir, les mettre à leurs postes, leur donner un peu de liberté pour qu’ils puissent se décharger avec moins de travail vidéo pour qu’ils gardent la tête fraîche et ne pas chercher la complication sur le plan tactique ». Ce samedi, dans un Vélodrome hostile avec un boycott des ultras et des banderoles contre la direction, le plan a quasiment été parfait.

Nayef Aguerd se lâche

L’Olympique de Marseille version Abardonado, après un début de match timoré, a fini par se libérer grâce à un bon Mason Greenwood. Après le deuxième but de Gouiri au retour des vestiaires, on s’attendait à voir l’OM dérouler. Mais voilà, l’équipe est retombée dans ses travers, à concéder un premier but avant de douter et perdre ses moyens. Et puis, le tournant, avec Jacques Abardonado qui décide de passer à cinq derrière et son équipe, qui craque sur un penalty à la 90e+4 pour concéder le nul (2-2). Un scénario cruel, encore un, pour les coéquipiers de Nayef Aguerd qui a d’ailleurs passé un sacré message au micro de beIN Sports après la rencontre.

«Cela fait mal. Il n’y a rien à dire, les supporters en ont marre d’entendre des "on va travailler, on va faire ceci…", à un moment, il n’y a qu’une réalité, c’est le terrain. Maintenant, c’est un problème de prendre des buts en toute fin de match. Mais c’est facile de pointer les défenseurs, mais je pense que le problème vient de toute l’équipe. Il faut faire le dos rond, on ne peut pas se permettre de faire des résultats comme ceux-là. C’est humiliant pour tout le monde, des supporters au staff. Il faut assumer, moi, de mon côté, je ne vais rien lâcher. On essaie de tout donner, mais cela ne marche pas, ça ne marche pas. On ne va pas se voiler la face. Il faut retrouver d’autres ingrédients. Comme on l’a dit dans le vestiaire, il y a du talent, mais cela ne suffit pas encore. Il faut plus d’agressivité, cela n’est pas normal de jouer comme cela chez nous. Il faut aller vers l’avant.» Le message est passé.