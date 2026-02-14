Menu Rechercher
Lens : Pierre Sage fait un cadeau à ses joueurs après le 5-0 contre le Paris FC

A l’image de Thauvin, Pierre Sage reste prudent. Après la victoire 5-0 de son équipe face au Paris FC ce samedi soir, le coach lensois a refusé de s’enflammer et de parler de titre. Il a surtout souligné l’importance du goal-average vis-à-vis de ses autres poursuivants, sans évoquer le PSG. Le coach lensois a également révélé avoir offert deux jours off à ses joueurs.

«Le score est très important, le goal-average peut compter à la fin de saison, a-t-il commenté, avant d’être relancé sur la différence de but du PSG. Je parlais plus des autres (que du PSG). Je ne peux pas donner d’argent aux joueurs, donc je leur donne des jours de repos, visiblement, ils ont bien compris comment il fallait négocier. Ils l’ont obtenu encore ce soir.»

