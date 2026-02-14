L2 : Saint-Étienne s’impose à Guingamp et revient à un point de Troyes

Pour rester dans la course au titre et pour l’accession directe en Ligue 1, l’ASSE (6e) se devait de l’emporter à Guingamp (10e) pour le compte de la 23e journée de Ligue 2. Portés par un grand Zuriko Davitashvili, auteur d’un doublé en quatre minutes dans le premier quart du match (10e s.p, 14e), les Stéphanois ont pris le meilleur sur la formation de Sylvain Ripoll en l’emportant (1-2).

Donatien Gomis a relancé les débats en seconde période (60e), sans pour autant que les Bretons ne parviennent à égaliser. Au classement de cette Ligue 2, l’ASSE de Philippe Montanier est troisième avec le même nombre de points que Reims (2e) et à une unité de Troyes (1er). Guingamp passe à la 11e place.