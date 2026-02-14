PSG : après Dembélé, Vitinha en rajoute une couche sur l’individualisme
Après la défaite 3-1 du PSG contre Rennes, la tension est montée parmi les joueurs. Ousmane Dembélé n’a pas caché sa frustration, pointant du doigt l’importance de remettre le club avant les individualités : « la saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même. » Vitinha a appuyé ce message en zone mixte, rappelant que la solidarité et les choix collectifs étaient la clé des succès passés : « il y a des fois où il faut donner le ballon au joueur le mieux placé. C’est aussi ça qui a fait le déclic l’année dernière. »
Face à ces tensions, le coach a pris les choses en main avec son ton habituel, rappelant fermement ses règles : « je ne permets à aucun joueur de mettre sa situation personnelle au-dessus du club. Et je peux le garantir. » Dans un contexte de deuxième partie de saison cruciale, le message est clair : l’ego n’a pas sa place, et chaque joueur doit se concentrer sur l’intérêt collectif pour que le PSG retrouve sa force et son esprit d’équipe.
