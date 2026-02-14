Phobique de l’avion, Centonze a fait Nantes-Monaco en voiture

La révélation de la 22e journée de Ligue 1 est signée Fabien Centonze (30 ans) ! En effet, le défenseur du FC Nantes, qui redoute l’avion, aurait refusé de le prendre pour se rendre à Monaco lorsque celui-ci a appris que la tempête "Nils" frappait le sud de la France jeudi soir. Le Nantais a alors demandé un chauffeur pour rejoindre la principauté en voiture. Mais, la situation a bien évidemment été délicate au moment du trajet…

Le joueur de 30 ans a dû effectuer 22 heures de route pour faire l’aller-retour, soit 2400 kilomètres, pour disputer son match face à l’AS Monaco (3-1). Une rencontre qui n’a d’ailleurs pas été grandiose pour les siens avec une entame de match complexe, notamment en première période, où trois buts ont été inscrits par les locaux. Cette soirée a même été cauchemardesque côté nantais, puisque cette défaite a enfoncé la formation ligérienne à la 17e place du championnat en Ligue 1. De quoi laisser Centonze en plein doute sur l’autoroute.