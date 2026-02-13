Ligue 1 : en infériorité numérique, l’AS Monaco enfonce le FC Nantes dans la zone rouge

Malheur au perdant ce vendredi soir à Monaco. Dans la Principauté, l’ASM recevait le FC Nantes pour un match à ne surtout pas perdre entre deux équipes en crise sportive et institutionnelle. Alors que les dirigeants monégasques sont pointés du doigt malgré des résultats de meilleure qualité sur les dernières semaines, les hommes de Sébastien Pocognoli n’avaient pas le droit à l’erreur face à des Canaris qui ont besoin de points dans la course pour le maintien. Battus la semaine dernière contre Lyon, les Nantais restaient sur quatre défaites de rang en championnat avant ce déplacement. D’entrée, les Canaris ont été pris à la gorge.

Face à des Monégasques plus entreprenants, le FCN n’a pas vu le jour et a été très vite reclu dans ses trente derniers mètres. Après des premières situations pour un Balogun remuant (9e, 14e, 16e), Monaco n’a pas tardé à trouver la faille. Les plusieurs parades de Lopes devant l’Américain (19e) puis Faes (20e) n’ont pas suffi pour empêcher l’ouverture du score d’Adingra qui, après une nouvelle parade du Portugais et une énorme boulette d’Abakar Sylla, a conclu en force dans le but vide (1-0, 25e). Quelques secondes après son premier but avec l’ASM, l’Ivoirien a doublé la mise quelques minutes après sur une frappe parfaite du droit après un caviar de Golovin (2-0, 28e).

Le FC Nantes n’a pas eu l’inspiration pour revenir

Loin d’être rassasiés, les hommes de Pocognoli ont fait couler les Nantais avec un troisième but de Zakaria face à une défense adverse aux abonnés absents (3-0, 31e). La fin de première période a été moins maîtrisée par les locaux : après la blessure au genou de Maghnes Akliouche (43e), le FC Nantes a réduit l’écart grâce à Fabien Centonze (3-1, 45+2e). Au retour des vestiaires, Nantes a essayé de pousser. Mais à l’instar d’un Abline invisible ce soir, les hommes d’Ahmed Kantari ont paru sans solutions. Et même avec l’expulsion d’Aleksandr Golovin pour un deuxième carton jaune (65e), les visiteurs n’ont pas réussi à tromper la défense monégasque.

Trop pressés dans ses offensives, Nantes a manqué de précision et l’arrière-garde monégasque a géré assez sereinement les offensives nantaises. Multipliant les centres pour essayer de revenir dans la partie, le FCN n’y est pas parvenu à l’instar du but refusé à Youssef El-Arabi en fin de rencontre sur une belle reprise acrobatique (90+5e). Avec ce succès, l’AS Monaco se donne de l’air et grimpe à la 7e place. Un succès bienvenu avant la rencontre de barrages de Ligue des Champions face à Paris la semaine prochaine. De son côté, Nantes s’enfonce à la 17e place et ne cesse de décevoir.