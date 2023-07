Man Utd : Raphaël Varane se réjouit de l’arrivée d’André Onana

Au terme d’un long bras de fer avec l’Inter Milan, Manchester United a finalement réussi à s’attacher les services d’André Onana pour les quatre prochaines saisons. Le portier de 27 ans aura la lourde tâche de faire oublier dans les cages mancuniennes David De Gea, libre qui a annoncé son départ des Red Devils après 12 ans. Alors qu’il devrait effectuer ses premiers pas avec sa nouvelle équipe dans les jours à venir, le Camerounais fait déjà l’unanimité dans le cœur de ses partenaires, à l’image de Raphaël Varane.

Lors d’une interview accordée à ESPN, le défenseur mancunien estime que la présence d’André Onana va être bénéfique à l’ensemble du groupe, ce dernier étant réputé pour son jeu au pied et sa capacité à construire depuis l’arrière. « Il (André Onana ndlr) arrive avec ses qualités et nous devrons construire une relation et une confiance. Je pense qu’il est très bon avec le ballon, très à l’aise. Il va apporter beaucoup de confiance à l’équipe et à la défense. J’ai hâte de jouer avec lui », a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid.

