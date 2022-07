EdF : Franck Ribéry ne regrette pas d'avoir quitté les Bleus

À 39, Franck Ribéry n’a toujours pas raccroché les crampons. Mais l’ailier français a déjà dit adieu à l’équipe de France depuis 8 ans maintenant (81 sélections, 16 buts). Annoncé comme l’un des leaders des Bleus pour le Mondial 2014 au Brésil, Ribéry avait dû renoncer à cause d’une blessure.

Depuis, le joueur a expliqué dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport qu’il ne regrette pas de ne plus être revenu sous le maillot tricolore. « En 2014 il s’est passé quelque chose de mauvais. Je n’ai pas été respecté en tant qu’homme. Je suis correct avec tout le monde, mais si on me manque de respect, je me mets en colère », a-t-il déclaré.