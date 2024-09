Dimitri Payet se fait détruire et pourrait bientôt quitter Vasco da Gama !

Ça commence vraiment à se gâter pour Dimitri Payet au Brésil. Adulé à son arrivée à Rio de Janeiro durant l’été 2023, le milieu offensif français de 37 ans n’a pas tardé à traverser des zones de turbulences. Au début du mois, nous l’avions d’ailleurs laissé au cœur des critiques des supporters de Vasco da Gama. L’ancien Marseillais restait l’un des joueurs les plus impliqués sur les buts de son club (62%), mais surtout dans les phases de préparation. Concrètement, il lui était reproché de ne plus faire assez de passes décisives et d’être muet face au but. Sa passe décisive délivrée le 1er septembre dernier face à Vitoria était d’ailleurs la première depuis le mois de mai dernier, toujours face à cette même équipe.

«Retourne en France, bois ton champagne, mange ton caviar, mange tes huîtres»

Depuis, son cas ne s’est pas arrangé. Sa prestation face à Palmeiras le 22 septembre dernier a provoqué une nouvelle vague de colère. Peu en vue lors de la défaite des siens face au Verdão (0-1), le Français traverse une période très compliquée. Depuis le début de l’année 2024, il n’a toujours pas marqué le moindre but et n’a donné que deux offrandes en treize rencontres. À cela, il faut ajouter un constat pénible pour les supporters cariocas : l’association Payet-Coutinho ne marche pas. Ancien entraîneur de Vasco, Joel Santana n’a d’ailleurs pas mâché ses mots.

« C’est l’un ou l’autre. Les deux ensemble ne fonctionneront pas, parce que Coutinho ne courra pas pour Payet et parce que Payet ne courra pas pour Coutinho. Payet ne marque personne. Est-il entré sur le terrain ? Je ne l’ai pas vu. Il n’a rien fait. Ensuite, vous faites entrer Coutinho en deuxième mi-temps et vous voulez qu’il le fasse ? Il ne le fera pas, l’équipe ne l’aidera pas. Payet avec sa petite coupe …de cheveux là… C’est dur à encaisser, mon frère. Retourne en France, bois ton champagne, mange ton caviar, mange tes huîtres. Ici, c’est haricots, riz et bière. Ça ne marchera pas pour toi. Il ne peut pas maigrir. Mais qu’est-ce qu’il mange alors ? », a-t-il déclaré dans des propos relayés par O Dia.

Payet aurait été sondé par des clubs

Autre figure emblématique de la formation brésilienne, l’ancien attaquant Edmundo s’est également lâché sur sa chaîne YouTube à l’issue du match perdu contre Palmeiras. « Quand j’ai dit que Payet se cachait dans le jeu, les journaux l’ont publié et les supporters m’ont critiqué, disant que je m’en prenais à Payet. Mais pour moi, il se cache beaucoup dans le jeu. Il a l’air d’un vieux de la vieille qui est là pour nous donner une touche sur le côté, avec une passe, et les gens sont ravis. Aujourd’hui, il gagne 1,5 million de réals brésiliens (environ 160 000€). Je n’ai rien contre ce salaire, mais le rapport coût-bénéfice est très mauvais. Il va passer tout le championnat sans marquer un seul but ? Quel est ce rapport qualité-prix ? Toute la saison de Payet a été mauvaise. Il n’a été décisif dans aucun match. Je ne pense pas que Vasco le prolongera à la fin de son contrat. Je ne me souviens pas qu’il ait joué un bon match cette saison. »

Et si Edmundo ne voit pas Payet prolonger, c’est peut-être parce qu’il a, lui aussi, vu les rumeurs sur l’avenir du Français. Bolavip assure que le journaliste Jorge Nicola a fait savoir que Payet a été sondé par plusieurs clubs en vue d’un départ en janvier prochain. Lié au Vasco jusqu’en juin 2025, l’ancien Marseillais mettra-t-il les voiles prématurément ? Au sein de son club, il ne serait clairement plus intouchable.