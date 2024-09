Vasco da Gama : les supporters perdent patience avec Dimitri Payet

Dans le football, tout peut aller très vite. Et ça, Dimitri Payet est en train de le vivre à Rio de Janeiro. Jusqu’à présent, le milieu offensif de Vasco da Gama était plutôt préservé des critiques. Recrue star de la formation carioca, avant l’arrivée de Philippe Coutinho, le joueur de 37 ans a vécu un week-end agité. Titulaire lors du quart de finale aller de la Coupe du Brésil vendredi dernier face à l’Athletico Paranaense, Payet a été la cible de nombreuses critiques des supporters du Vasco qui l’ont même conspué à sa sortie à la 72e minute, malgré la victoire de son équipe (2-1).

« Payet honteux », « Peut-être le pire match de Payet avec le maillot de Vasco. Il a fait une superbe action pour Piton. À part ça, il a tout fait de travers », « Payet a quitté le match Vasco contre l’Athletico-PR en se faisant huer à São Januário. C’est un putain de joueur unique, mais aujourd’hui, il dormait sur le terrain », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux le soir même du match. Et ce n’est pas tout puisque Payet s’est surtout fait attaquer en raison d’une statistique et… de son salaire. « Payet, qui perçoit un salaire de 1,5 million de réals brésiliens (environ 160 000€, ndlr) à Vasco, n’a pas marqué de but ni délivré de passe décisive depuis le mois de mai », a titré Bolavip.

Payet enfin décisif

Le média rappelle toutefois que le Réunionnais a participé à 62% des buts de Vasco et qu’il est surtout très actif dans la préparation des actions et des passés clés. Seul problème, les supporters n’y sont pas sensibles et veulent le voir faire le geste décisif. Un message que le Français a bien reçu. Hier, lors du match comptant pour la 25e journée du Brasileirão, Vasco s’est imposé 1-0 face à Vitoria grâce à un but de João Victor, bien servi par… Payet. Sa première passe décisive de la saison. Remplaçant au coup d’envoi, l’ancien Marseillais a peut-être calmé les esprits.

Son coach, Rafael Paiva, a en tout cas rappelé que son numéro 10 restait une pièce fondamentale de son équipe. « Il est extrêmement important pour nous. Il sortait d’une séquence où il débutait des matches et les disputait dans leur intégralité. Nous ne pouvons pas courir le risque de perdre Payet, car c’est un joueur qui fait beaucoup de différences techniques. Aujourd’hui (hier), nous avons pris la décision de le laisser au repos en début de match, mais nous savons que lorsqu’il entre en jeu, notre niveau technique s’améliore et c’est dommage que ce but ne soit pas rentré, car il montre la qualité et la facilité avec laquelle il peut faire les choses. » À confirmer.