Bruno Fernandes s’enflamme pour Jérémy Mathieu

Ancien défenseur international français (5 capes) passé par Sochaux, Toulouse, Valence, le FC Barcelone et le Sporting CP, Jérémy Mathieu (41 ans), a connu une belle carrière. Retraité depuis octobre 2023, il aura laissé de bons souvenirs un peu partout et notamment au Sporting CP où son ancien coéquipier Bruno Fernandes se rappelle fortement de lui. Le désormais milieu offensif de Manchester United n’a pas manqué de valoriser la faculté à tirer des bons coup-francs de Jérémy Mathieu pour Betano.

«Jérémy Mathieu était incroyable pour tirer les coup-francs, sûrement un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué sur cet exercice. On communiquait beaucoup mais c’était difficile de le comprendre, parce que quand je lui demandais si il était confiant avant qu’il tire les coup-francs, il me répondait toujours : "Peu importe". Puis après, il mettait le ballon de n’importe quelle manière par terre et boom : but. Alors que pour certains, il faut bien mettre le ballon à la bonne position, faire la bonne respiration etc… Lui, il jetait la balle par terre, il tirait et c’était but», a-t-il déclaré.