Inter Milan : Beppe Marotta, le spécialiste des coups à 0€

C’est devenu sa marque de fabrique. Il en a fait un art même. Tous les ans, Giuseppe Marotta parvient à recruter des joueurs libres pour en faire des cadres de son équipe. Un architecte des coups sans indemnité de transfert qui se vérifie encore une fois. La presse italienne annonce en cœur que deux nouvelles signatures sont déjà bouclées pour la saison prochaine : le milieu de terrain Piotr Zielinski et l’attaquant Mehdi Taremi. Signe particulier ? Vous l’aurez compris, ils sont tous les deux en fin de contrat, respectivement à Naples et à Porto.

La suite après cette publicité

Une majorité de coups réussis

C’est encore un coup de maître réalisé par le directeur sportif de l’Inter. La liste commence à être impressionnante. Rien que l’été dernier, Alexis Sanchez a fait son retour après un bref passage par l’OM, Davy Klassen a signé en provenance de l’Ajax, Juan Cuadrado est venu de la Juventus et surtout Marcus Thuram a pris une autre dimension en rejoignant les Nerazzurri après avoir fourbi ses armes durant 4 ans au Borussia Mönchengladbach. Une vraie bonne pioche puisque du haut de ses 10 buts et 11 passes décisives en 31 matchs, le Français épate depuis le début de la saison.

À lire

Romelu Lukaku-Marcus Thuram, destins croisés

Bien sûr, la réussite n’est pas toujours au rendez-vous mais toutes ces recrues ne viennent pas pour occuper un même rôle au sein de l’effectif, preuve en est avec le recrutement de l’été dernier. Et puis la perspective d’une revente pour un joueur arrivé libre est également un atout à ne pas négliger. Surtout du côté de l’Inter où les difficultés financières sont un marronnier. L’été précédent, Marotta était parvenu à faire signer Henrikh Mkhitaryan et André Onana qui ont occupé un rôle central dans cet exercice 2022/2023 qui a vu le club atteindre la finale de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Une méthode déjà appliquée lors de son passage à la Juve

Le gardien camerounais ne sera resté qu’un an avant d’être vendu 50 M€ à Manchester United. Autres éléments importants durant cette fameuse campagne de C1, Edin Dzeko et Hakan Çalhanoğlu. Eux aussi sont arrivés sans indemnité directe de transfert. L’Inter a simplement dû verser un bonus de 1,5 M€ à la Roma pour l’attaquant après s’être qualifié pour la coupe aux grandes oreilles, pendant que le milieu turc a été chipé de l’AC Milan. Renforcer son effectif, c’est aussi savoir affaiblir celui de ses rivaux, ce que fait encore régulièrement Marotta, comme avec Zielinski par exemple.

Lors de sa première année à l’Inter, le dirigeant avait eu moins de réussite avec les signatures d’Alexis Sanchez et surtout de Diego Godin, déjà en pré-retraite. Marotta débarquait de la Juventus où il avait déjà fait montre de ses méthodes à moindres coûts durant une décennie, à l’image de Lucas Toni en 2010, Andrea Pirlo l’année suivante, Paul Pogba bien sûr et Nicolas Anelka arrivés avec Lucio en 2012. Fernando Llorente (2013), Kingsley Coman (2014), Sami Khedira (2015), Dani Alves (2016) et Emre Can (2018) sont autant d’exemples et souvent de réussites faisant de Marotta un spécialiste du mercato bon marché.