José Mourinho veut enfreindre les règles de distanciation pour Carlo Ancelotti

José Mourinho (57 ans) et Carlo Ancelotti (61 ans) se connaissent depuis longtemps maintenant. Les deux entraîneurs se sont longtemps affrontés et ont aussi connu les mêmes clubs comme Chelsea et le Real Madrid. Aujourd'hui, le Portugais officie à Tottenham, quand l'Italien dirige Everton. Ils s'apprêtent à se rencontrer à nouveau ce lundi dans le cadre de la 33e journée de Premier League. Mourinho a d'ailleurs indiqué en conférence de presse qu'il avait très envie de revoir son collègue qu'il apprécie tant.

«Je pense que tout le monde dans le football admire Carlo en tant qu'entraîneur et en tant que personne. Si vous ne le connaissez pas en tant que personne, au moins vous le connaissez en tant qu'entraîneur. (...) Je pense que c'est un gars fantastique. Je pense que je vais enfreindre les règles. Maintenant, c'est la distance d'un mètre. Je vais enfreindre les règles et je vais le serrer dans mes bras parce que j'aime beaucoup Carlo.» Attention tout de même car les deux hommes arrivent dans la tranche d'âge dite "à risque".