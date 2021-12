Ligue 1 : Lille s'impose sur le fil face à Troyes

Lille (12e, 21 pts) recevait Troyes (15e, 16 pts) ce samedi, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Des Lillois qui étaient invaincus depuis leur défaite au Parc des Princes le 29 octobre dernier (2-1). L'Estac de son côté avait mis fin à sa série de trois défaites consécutives en s'imposant face à Lorient le week-end dernier (2-0). Les promus se montraient rapidement dangereux, tout d'abord grâce à Ripart (4e), avant que Dingomé ouvre le score d'une très belle reprise de volée depuis l'entrée de la surface, à la suite d'un corner frappé par Tardieu (0-1, 6e). Le LOSC répondait également sur corner, mais la tête de Reinildo était arrêtée par Gallon. Sur le deuxième ballon, Yilmaz ne parvenait pas à trouver le cadre (28e).

Les Troyens se faisaient surprendre dès le début de la seconde mi-temps. Étrangement seul, David profitait du bon service d'André et se présentait seul face à Gallon, qui touchait le ballon avant de voir ce dernier finir au fond de ses filets (1-1, 48e). Le Canadien était proche de doubler la mise, mais se heurtait cette fois-ci au gardien de l'Estac (55e). Même si Kouamé mettait Grbic à contribution (60e), les Lillois poussaient pour prendre l'avantage au score et cela finissait par payer. Giraudon déviait un centre en retrait de David dans son propre but, prenant Gallon à contre-pied (2-1, 85e), ce qui offrait la victoire au LOSC, qui remonte provisoirement à la 7e place du championnat. Lors de la prochaine journée, Lille recevra Lyon, Troyes accueillera Bordeaux.

