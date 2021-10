EdF : Kylian Mbappé répond à Noël Le Graët

Kylian Mbappé rétablit ses vérités. Après avoir évoqué son été agité et son transfert avorté au Real Madrid, le numéro 7 du Paris Saint-Germain est revenu sur un événement qui s’est déroulé après l’Euro raté de l’équipe de France. Le 27 août dernier, le président de la FFF, Noël Le Graët avait révélé que Mbappé avait demandé à le rencontrer pour évoquer le manque de soutien des dirigeants tricolores, notamment après la vague de critiques provoquée par son penalty raté contre la Suisse. Sauf que la version du président de la FFF n’est pas tout à fait la bonne selon Mbappé. D’ailleurs, le Parisien a confié qu’il a été très étonné de voir NLG dévoiler cette rencontre.

La suite après cette publicité

« Ça, je ne l'ai pas compris. Il a souhaité me rencontrer tout de suite après l'Euro, je lui ai dit que je partais en vacances, et on s'est vus dès que je suis revenu. C'était quelque chose de confidentiel, et quand c'est sorti, non, je n'ai pas compris. Je ne lui en tiens pas rigueur, je pense qu'il avait ses raisons, mais je ne me suis pas plaint pour un penalty, ce n'est pas vrai. Ce dont je me suis plaint auprès de lui, c'est d'avoir été insulté et traité de "singe" pour un penalty », a-t-il déclaré dans L’Équipe.