Inter : Adriano toujours optimiste sur Romelu Lukaku

Ce mercredi, Porto et l’Inter Milan disputeront le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et l’équipe italienne, plus précisément l’attaquant belge Romelu Lukaku, peut compter sur un sacré supporter à la veille de cette affiche européenne : un certain Adriano. Ancien joueur de l’Inter (177 matchs 74 buts), l’idole du Flamengo n’a pas mâché ses mots au sujet de Lukaku même si ce dernier connaît une saison plutôt compliquée depuis son retour en prêt chez les Nerazzurri : «Romelu me ressemble beaucoup à tous points de vue, tant pour la force que pour sa puissance du pied gauche. Je suis sûr que contre Porto, il marquera un beau but. En fait, non, ce sera trois buts comme moi», a alors déclaré celui que l’on surnomme Imperador.

La suite après cette publicité

Une référence à la rencontre entre Porto et l’Inter en 2005 durant laquelle le Brésilien avait inscrit un triplé : «Je me souviens de ces huitièmes de finale comme si c’était aujourd’hui. L’émotion à chaque but et les cris dans le stade. C’était vraiment un match merveilleux pour moi. Ce ne sera pas facile contre Porto, qui est une équipe très organisée, mais je crois toujours en mon Inter. Cette équipe est complète et peut avancer en Europe » a conclu l’Imperador.

À lire

Ligue des Champions : Romelu Lukaku délivre l’Inter face au FC Porto !