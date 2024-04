PSG : le tacle de Bradley Barcola sur l’OL

Auteur d’une très grande performance lors de la victoire (4-1) du PSG à Barcelone, Bradley Barcola restera comme l’un des hommes forts de la qualification historique glanée par les Parisiens. Présent en zone mixte après ce choc, le transfuge de l’OL, arrivé dans la capitale française en août dernier, a d’ailleurs profité de l’occasion pour revenir sur son choix de carrière.

«Je sais que j’ai fait un très bon choix en venant ici, à Paris, j’ai pas eu de doutes sur mon choix donc je suis vraiment content aujourd’hui et très fier d’être parisien et j’espère qu’on va aller le plus loin possible». Une sortie qui ne devrait pas manquer de faire parler du côté des supporters lyonnais, qui s’étaient montrés très en colère lors du départ de leur jeune pépite dans la Ville Lumière.