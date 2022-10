Paris sportifs : Kylian Mbappé fait parler la poudre face au Maccabi Haïfa

Après avoir laissé passer l'orage autour de Kylian Mbappé et de ses envies de départ du Paris Saint-Germain dans les prochains mois, le club de la capitale retrouve la scène européenne ce mardi soir au Parc des Princes, qui sera le théâtre d'un PSG-Maccabi Haïfa, comptant pour la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après deux nuls consécutifs face au Benfica (1-1 à chaque fois), les Rouge et Bleu vont devoir passer à la vitesse supérieure pour entériner leur qualification en huitièmes de finale face aux Israéliens. Entre l'équipe supposée la plus forte et la plus faible sur le papier de ce groupe H, on peut s'attendre à un match prolifique, surtout au regard du match aller (3-1 pour Paris).

La suite après cette publicité

S'il y a bien un moment pour vous décider à parier, c'est bien sur ce très PSG-Maccabi Haïfa. Et voici une offre à ne pas rater sur l'un des paris les plus secure autour de cette affiche européenne, d'autant que le site de paris sportifs Unibet vous offre 150 € pour toute première inscription avec le code FMUNI. Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici pour nous la cote* la plus intéressante et la moins risquée que nous avons sélectionnée pour vous afin de profiter de cette offre exceptionnelle :

But de Kylian Mbappé dans le premier quart d'heure contre le Maccabi (cote à 7,50)

Bousculé médiatiquement par ses envies de départ du PSG ces dernières semaines, Kylian Mbappé a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Auteur de 14 buts en 15 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le champion du monde 2018 reste sur un doublé en Ligue 1 à Ajaccio. Le Bondynois a également trouvé le chemin des filets à 4 reprises en 4 matchs de C1 cette année, confirmant son importance dans les grands rendez-vous. Comme contre la Juventus (buteur dès la 5ème minute), on imagine bien KM7 faire rapidement la différence au Parc des Princes, mardi contre le Maccabi, histoire d'annoncer la couleur de cette nouvelle soirée européenne visant à envoyer le PSG en 8èmes de finale.

Alors, n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Unibet pour Foot Mercato : 150€ de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI.

(*cotes soumises à variations)