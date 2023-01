Chelsea fait encore sauter la banque pour s’offrir Noni Madueke

La suite après cette publicité

Qui va arrêter Chelsea sur ce mercato hivernal ? Depuis le départ de Roman Abramovitch l’été dernier et l’arrivée de Todd Boehly, les Blues dépensent encore plus qu’avant. L’homme d’affaires américain veut rapidement s’imposer comme la référence du football anglais. Et cette saison, on ne peut pas dire que ce soit le cas malgré les grosses dépenses de cet été (Koulibaly, Aubameyang, Sterling…). Après avoir viré Thomas Tuchel pour placer Graham Potter, la direction londonienne s’attendait à du mieux dans les résultats. Mais ce n’est pas vraiment le cas puisque Chelsea pointe toujours à une décevante 10e place au classement.

Alors Todd Boehly a décidé de corriger tous les défauts de son équipe à coup de millions d’euros lors de ce mercato d’hiver. Après avoir dépensé 163,5 M€ rien que pour cet hiver entre les recrutements définitifs de Mudryk (90 M€), Badiashile (38 M€), Andrey Santos (12,5 M€) et Datro Fofana (12 M€), plus le prêt payant de João Felix (11 M€), le club anglais n’en a pas encore terminé avec sa refonte profonde de l’effectif. Ce vendredi soir, Chelsea vient d’officialiser l’arrivée du jeune attaquant anglais Noni Madueke (20 ans) qui évolue du côté du PSV Eindhoven. Les Blues ont encore déboursé plus de 35 millions d’euros pour rapatrier l’ancien attaquant de Tottenham.

Un contrat long de 7 ans et demi

«L’international anglais des jeunes - l’un des jeunes talents les plus excitants d’Europe - a signé un contrat de sept ans et demi, avec une option de prolongation d’un an pour le club, afin de sceller son départ de l’Eredivisie. Madueke, un ailier droit gaucher, devient notre deuxième recrue de la semaine alors qu’il suit Mykhailo Mudryk», peut-on lire dans le communiqué du club. «Retourner en Angleterre et jouer en Premier League est un rêve pour moi et ma famille et j’ai hâte de commencer. Je suis ravi de ce que l’avenir nous réserve, de la vision du propriétaire pour l’avenir et d’être dans un club comme celui-ci et de gagner au plus haut niveau», a confié Madueke après sa signature.

S’il n’est pas encore international anglais, Noni Madueke est considéré comme un grand espoir du pays. Depuis son arrivée au PSV en 2019, il a inscrit 19 buts en 78 matches. Il a notamment formé un duo très intéressant avec Cody Gakpo qui s’est envolé du côté de Liverpool. Cette saison, Madueke ne performait pas spécialement puisqu’il a inscrit 2 petits buts en 9 matches. Il revient tout juste d’une longue blessure à la malléole qui l’a empêché de disputer plus de 18 matches. Il débarque donc à Chelsea et devra se faire une place dans un effectif déjà bien rempli en attaque avec Sterling, Aubameyang, Mudryk, Havertz, Ziyech, Joao Felix, Fofana, Broja, Pulisic, Mount ou encore Chukwuemeka. Pas simple donc.