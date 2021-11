Liverpool-Atlético : Jürgen Klopp explique la sortie prématurée de Sadio Mané

Après s’être imposé 2-3 à l’aller, Liverpool s’est une nouvelle fois défait de l’Atlético de Madrid mercredi soir. Les Reds l’ont emporté 2-0 grâce à des buts de Diogo Jota et Sadio Mané en première mi-temps. Ils ont tout de même été bien aidés par le carton rouge attribué à Felipe à la 36e minute de jeu. Une décision un peu sévère, qui a contraint Jürgen Klopp à faire sortir son international sénégalais à la mi-temps. En effet, Mané avait reçu un carton jaune pour un accrochage avec Correa. De peur qu’il se fasse exclure à son tour, son entraîneur a donc préféré le sortir à la pause.

C’est en tout cas ce qu’il a expliqué à l’issue de la rencontre : « je pense que tout le monde dans le stade s'y attendait. Je pensais que c'était la bonne chose à faire et je l'ai détesté plus que vous ne pouvez l'imaginer », a-t-il déclaré. « Je l'ai détesté plus que vous ne pouvez l'imaginer parce que Sadio a joué un match incroyable, mais alors quelle est la décision ? Je n'étais pas inquiet que Sadio ne puisse pas gérer ses émotions, il était calme (...) Nous avons tous vu ce que les joueurs madrilènes ont fait, en se roulant pour essayer d'égaliser à nouveau le nombre de joueurs. Je n'ai pas aimé ça mais c'était la bonne chose à faire. »