JT Foot Mercato : les deux pistes favorites de Chelsea pour son futur coach

Les Blues veulent Zidane

On vous l’expliquait en exclusivité sur Foot Mercato il y a quelques jours, selon nos informations, Zinedine Zidane est la priorité de l’émir Al Thani pour le PSG. Tandis que pour Nasser Al-Khelaïfi, le choix se porte plutôt sur Thomas Tuchel. En tout cas, Zidane va être très demandé puisque d’après le Daily Mail, il fait partie avec Luis Enrique des grands favoris pour remplacer Graham Potter à Chelsea, si celui-ci venait à se faire licencier. Une information à prendre avec des pincettes, puisque l’éviction de Potter et de son staff, engagés avec les Blues jusqu’en 2027, coûterait au club pas moins de 59 M€. Selon le tabloïd, les dirigeants du club de Londres cherchent tout de même un potentiel remplaçant et ont établi un short-list. Zinedine Zidane comme Luis Enrique seraient donc les deux chouchous du board de Chelsea, et ça tombe bien puisque les deux sont libres et à la recherche d’un nouveau défi.

Messi veut rester en Europe

Cela fait des semaines que l’avenir de Messi fait réagir, avec notamment l’Inter Miami qui avait publiquement dévoilé son intérêt pour La Pulga. Le néo-retraité Sergio Agüero avait aussi évoqué un possible retour en Argentine, vers le Newell’s Old Boys, un club de sa ville natale de Rosario. Sauf que selon Sport, il n’en sera rien. En tout cas, pour l’instant, il n’est pas question d’un départ hors de l’Europe dans l’esprit du champion du monde. Messi souhaite encore jouer au meilleur niveau, une signature en Argentine, aux États-Unis ou en Arabie Saoudite ne serait donc pas d’actualité.

Les officiels du jour

Le fils de Ronaldinho est devenu un joueur du FC Barcelone. Il y a plusieurs jours, il avait effectué des essais avec les U19 blaugrana et ils ont été concluants. À 18 ans, João Mendes de Assis Moreira va donc achever sa formation du côté du Barça. Dans le même temps, la Juventus a prolongé son défenseur Danilo jusqu’en 2025. C’est le club turinois qui l’a annoncé officiellement.