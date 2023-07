La nouvelle marque de CR7 se fait cartonner en Espagne

Au-delà de son immense carrière de footballeur, Cristiano Ronaldo (38 ans) est aussi un homme d’affaires. L’attaquant portugais a d’ailleurs lancé avec la marque URSU9 sa nouvelle eau minérale. Un produit qui a été pointé du doigt en Espagne et notamment par le média El Pais via sa branche alimentation El Comidista.

La suite après cette publicité

Le journal espagnol explique que les études menées pour prouver que cette eau est meilleure que les autres sont fausses et que des éléments promotionnels comme le fait qu’elle soit antioxydante n’est pas pertinent puisque c’est le cas de n’importe quelle eau. De plus, cette dernière qui est censée venir de la lagune d’El Oso à Avila en Espagne proviendrait d’un lieu situé au Portugal à proximité d’Arganil pas loin de Coimbra. De plus le prix de cette marque est deux fois plus cher qu’une autre marque provenant de la même source. Une mauvaise publicité dont CR7 se serait passé.

À lire

Steven Gerrard justifie son départ en Arabie saoudite