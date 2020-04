OL : les touchantes confidences de Memphis Depay sur sa traversée du désert

Il était en pleine forme quand tout a basculé. Homme fort de l'Olympique Lyonnais malgré le terrible début de saison des Gones, Memphis Depay (26 ans) a vu son année 2020 être gâchée après une rupture des ligaments croisés du genou survenue lors de la réception du Stade Rennais en décembre dernier (0-1). Une rencontre que n'ont pas oubliée les fans de l'OL puisque c'est également durant ce match que Jeff Reine-Adélaïde s'est blessé aux croisés. Depuis, Depay travaille d'arrache-pied. Car bien avant la crise du coronavirus, l'attaquant batave comptait bien tout faire pour jouer l'Euro 2020 et il avait impressionné tout son monde en se montrant très en avance sur ses temps de récupération.

De quoi forcer l'admiration, mais susciter aussi quelques craintes concernant un retour trop rapide. Mais à l'occasion d'un live diffusé sur le compte Instagram de BR Football, l'international oranje (52 sélections, 19 buts) a donné de ses nouvelles. « Les gars de Lyon me manquent. Je ne suis pas avec eux, mais ils me manquent. Ça fait un mois que je ne les ai pas vus. Ça ne doit pas être facile pour eux. Ça se passe plutôt bien. Je suis à mon cinquième mois de convalescence. Je peux tout faire, mais j’attends le test final. J’en ai passé plusieurs, ils étaient bons. Il y a encore du travail à faire. Je dois m’entraîner avec l’équipe, m’entraîner avec intensité et ce n’est pas encore possible. J’essaye de garder de la force et construire de l’énergie. C’est dur, mais mes genoux sont en bonne condition. J’étais supposé reprendre l’entraînement avec l’équipe et me préparer pour l’Euro (avant la crise du coronavirus). Je vais bien », a-t-il déclaré avant de revenir sur le jour où il s'est blessé.

Depay avait du mal à regarder des matches

« Quand c’est arrivé, j’étais productif, je marquais en Ligue des Champions, je devenais de plus en plus important, le coach m’avait nommé capitaine. Je me sentais responsable. Je n’y croyais pas, j’ai eu mal. J’ai essayé de continuer à jouer pendant 20 minutes, ce qui était fou, c’était même dangereux, mais je ne savais pas ce qui m’était arrivé. Quand j’ai eu les résultats, c’était dur », a-t-il confié, avant d'avouer que regarder des matches de football lui était devenu très difficile, et notamment le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Juventus, remporté 1-0 par ses coéquipiers.

«Les top players inspirent les jeunes. Rater ce genre de grand match, c’est dur. J’ai regardé le match à Dubaï, mais je ne voulais pas regarder de football. Je savais que ça allait être dur. J’ai essayé de ne pas en regarder, ça me revenait en pleine figure. Nous sommes là, cinq mois plus tard, dans une situation différente. Je pourrai peut-être jouer le match retour. Mais c’était dur.» Finalement, Depay pourrait donc profiter de la crise sanitaire pour avoir une chance de terminer la saison de Ligue des Champions avec l'OL. Car il l'assure, sa blessure n'a pas diminué ses capacités physiques. « Non, j’ai déjà fait mes tests de vitesse et j’ai les mêmes résultats qu’avant. »