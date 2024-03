FC Barcelone : les joueurs commencent à avoir la frousse !

La situation est dure à Barcelone. L’équipe de Xavi vit une saison assez décevante pour l’instant, tant au niveau des résultats que du jeu proposé sur le terrain. Il faudrait un véritable miracle pour voir les Barcelonais remporter la Liga, et plus ou moins la même chose pour la Ligue des Champions, et ce même si mathématiquement le club est encore en course dans les deux compétitions. Un entraîneur qui ne trouve pas de solutions, des joueurs qui pour la plupart sous-performent par rapport à ce dont ils sont capables, et un Barça qui clairement ne fait plus très peur. Sans parler des soucis financiers terribles que traverse l’institution de la Ciudad Condal…

Et voilà que le quotidien Sport dévoile une petite bombe. Le média barcelonais explique que le club traverse une période de gros doute. Mais cette fois, ces doutes ne viennent pas des fans ou de la presse, mais bien des joueurs. Ces derniers estiment notamment que le timing de l’annonce de la décision de Xavi de partir n’était peut-être pas idéal, et beaucoup de joueurs appréhendent aussi la nomination du futur coach, se demandant s’ils seront importants avec le prochain locataire du banc blaugrana. Bon nombre de joueurs sont effectivement barcelonais aujourd’hui car Xavi a insisté auprès de la direction pour qu’ils soient recrutés.

Des doutes de partout

Ils sont inquiets pour leur avenir, qui dépendra du prochain tacticien qui prendra les commandes, mais pas que. Les membres du vestiaire barcelonais sont aussi conscients que la situation financière du club est déplorable, et qu’il est fort probable que Joan Laporta et Deco soient obligés de vendre un ou des joueurs majeurs pour des raisons purement financières. Frenkie de Jong ou Ronald Araujo font par exemple partie de cette catégorie de joueurs qui pourrait être poussé vers la porte contre sa volonté.

Au delà de ces considérations purement individuelles, les joueurs étaient plutôt satisfaits de Xavi et seront donc particulièrement attentifs au choix de la direction. Les joueurs savent aussi que l’issue du match contre Naples risque d’être décisif pour leur avenir, mais aussi pour celui du club, puisqu’une élimination aurait des conséquences terribles…