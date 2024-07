Jeux Olympiques 2024 : qui peut faire peur à l’équipe de France pour décrocher une médaille ?

Cela commence dès demain. Si les Jeux Olympiques 2024 débuteront officiellement le vendredi 26 juillet avec la cérémonie d’ouverture, le tournoi de football commence un peu plus tôt avec le lancement de la phase de poules. 16 équipes dans le tournoi masculin, 12 dans le tournoi féminin et à la clef trois médailles, bronze, argent, et surtout l’or pour les vainqueurs. À la recherche de cette breloque depuis 1984 et son seul titre, la France nourrira de grandes ambitions dans cette compétition.

Avec Thierry Henry à la tête des Bleuets, on a pu voir de bonnes choses au cours de la préparation. La France a ainsi battu le Paraguay (4-1), écrasé la République Dominicaine (7-0) et partagé le match nul avec le Japon (1-1). Un bilan global positif face à trois participants à la compétition et des individualités qui ont brillé à l’image des leaders que seront Alexandre Lacazette ou encore Michael Olise au sein de cette équipe de France. Pour autant, d’autres formations ne manqueront pas d’arguments.

La France avec les États-Unis, un groupe relevé pour l’Argentine

Dans le groupe A où l’on retrouve la France qui aura évidemment le statut de favori, la concurrence sera surtout incarnée par les États-Unis. Belle opportunité de se montrer pour la sélection américaine après une Copa América ratée (élimination en phase de poules) et à deux ans d’une Coupe du monde à domicile, on retrouve en son sein des joueurs au fort potentiel comme Gabriel Slonina et Caleb Wiley qui appartiennent à Chelsea, la paire de Venise composée de Tanner Tessmann et Gianluca Busio ainsi que Kevin Paredes du VfL Wolfsbourg. La Guinée disposera aussi d’un effectif intéressant avec des noms connus comme Abdoulaye Touré (Le Havre), Ilaix Moriba (RB Leipzig), Naby Keïta (Werder Brême) ou encore Amadou Diawara (Anderlecht). En revanche la Nouvelle-Zélande aura moins d’arguments que ses trois rivaux.

Passons désormais au groupe B qui s’annonce assez indécis. L’Argentine sacrée en 2004 et 2008 aura évidemment un statut à tenir. Outre les briscards Nicolas Otamendi et Geronimo Rulli, Julian Alvarez (24 ans) sera la star de cette équipe. Il sera épaulé par des éléments prometteurs comme Thiago Almada (Botafogo), Cluadio Echeverri (River Plate), Lucas Beltran (Fiorentina) ou encore Federico Redondo (Inter Miami). Le sélectionneur Javier Mascherano aura donc un joli matériel à disposition. Également en course pour passer la phase de poules, le Maroc aura aussi sa star avec le Parisien Achraf Hakimi (25 ans). Autour de lui, on retrouve pas mal d’espoirs talentueux comme Bilal El Khannouss (Genk) et Ilias Akhomach (Villarreal) et ceux qui évoluent en Ligue 1 à l’instar d’Eliesse Ben Seghir (Monaco), Amir Richardson (Stade de Reims), Yassine Kechta (Le Havre), Oussama Targhalline (Le Havre) et Benjamin Bouchouari (AS Saint-Étienne). Finalement sans grosse star, l’Ukraine aura son duo du Shakhtar Donetsk Danylo Sikan - Dmytro Kryskiv quand l’Irak partira avec moins d’individualités référencées.

L’Espagne prétendante au titre, derrière c’est ouvert

Dans le groupe C, on va pouvoir vite mettre de côté la République Dominicaine balayée par la France et qui aura du mal à exister. Pour la qualification, cela va se battre entre l’Ouzbékistan (Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov ou encore Abdukodir Khusanov) et l’Égypte de Zizo et Mohamed Elneny. La première place semble déjà promise à l’Espagne qui s’avance comme favori et prétendant à la médaille. La Roja dirigée par Santi Denia est composée de Fermin Lopez et Alex Baena qui ont remporté l’Euro avec l’Espagne ainsi que les Barcelonais Pau Cubarsi et Eric Garcia, de Samu Omorodion et Pablo Barrios de l’Atlético de Madrid ou encore le Parisien Arnau Tenas. Des individualités intéressantes et une base solide puisque 9 des 18 sélectionnés ont été finalistes du dernier Euro U21 en 2023.

Homogène, le groupe D sera l’objet d’une belle bataille. Quart de finaliste de la dernière édition, le Japon sera encore dans les débats avec des talents comme Koki Saito, Kodai Sano, Mao Hosoya ou encore Joel Chima Fujiya. Le Mali qui est souvent intéressant dans les catégories jeunes aura aussi de bons arguments et sera guidé par Boubacar Traoré de Wolverhampton. Le Paraguay qui sera guidé par son trident prometteur Julio Enciso (Brighton), Diego Gomez (Inter Miami) et Enso Gonzalez (Wolverhampton) peut devenir une bonne surprise. Demi-finaliste surprise de l’Euro U21 en 2023, Israël tentera de tirer son épingle du jeu avec notamment Oscar Gloukh la pépite de Salzbourg. La France se présente donc parmi les principaux prétendants à la victoire avec l’Argentine et l’Espagne, mais quelques sélections pourront aussi jouer les trouble-fêtes.

Et l’équipe de France féminine ?

Du côté féminin, la France sera évidemment attendue au tournant, elle qui n’a jamais connu le podium d’un tournoi majeur malgré une belle régularité depuis environ 15 ans. Avec douze équipes participantes, la bataille sera âpre dans un tournoi qui n’est jamais mis de côté contrairement à celui de leurs homologues masculins. Championne du monde en titre, l’Espagne aura le statut de favori, surtout que le football progresse très bien en terres ibères. Demi-finaliste de la compétition après avoir fait tomber la France il y a un an, l’Australie sera aussi une nation redoutable tout comme la Colombie et le Japon qui avaient montré de belles choses sur le dernier tournoi en date.

Mais ce n’est pas tout, puisque la nation majeure du football chez les femmes, les États-Unis auront à cœur de se faire pardonner de leur Mondial raté avec une élimination en huitième de finale. Situation similaire pour l’Allemagne et le Canada, champion olympique en titre. Les deux sélections avaient échoué en phase de poules de la dernière Coupe du monde. Le Brésil et le Nigéria seront également deux équipes dont il faudra se méfier même si elles partent de plus loin.