Serie A : l'Inter dispose de la Juventus grâce à un penalty de Hakan Çalhanoğlu

Choc de haut de tableau ce dimanche soir dans le cadre de la 31e journée de Serie A. Sur sa pelouse de l'Allianz Stadium, la Juventus (4e, 59 pts) recevait en effet l'Inter (3e, 60 pts) pour un match ô combien important dans la course à l'Europe et même au titre. Avec déjà un match de plus que son adversaire du soir, la Vieille Dame devait absolument s'imposer pour réaliser un joli coup et se rapprocher du Napoli et de l'AC Milan, juste au-dessus avec 66 unités. Les Nerazzurri, eux, voulaient conforter leur place sur le podium et se rapprocher des deux équipes de tête. Et ce sont les visiteurs qui ont finit avec le sourire.

Face à une équipe turinoise joueuse et intéressante dans le jeu, les joueurs de Simone Inzaghi ont réussi à s'imposer sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un penalty de Çalhanoğlu (45e+4). Dans un premier temps, le Turc avait vu son penalty être sorti par Szczesny avant que le ballon ne finisse au fond dans la continuité de l'action... mais l'arbitre a fait retirer ce penalty puisque De Ligt était rentré trop tôt dans la surface. Et le joueur de 28 ans n'a pas tremblé sur sa deuxième tentative. Après la pause, les Bianconeri ont tout fait pour revenir, en vain. Du coup, avec ce précieux succès, l'Inter prend quatre points d'avance sur la Juve au classement.