FC Barcelone : la nouvelle direction fait face à un désastre colossal

Ce n'est un secret pour personne, et Joan Laporta l'a bien pointé du doigt lors de ses apparitions publiques : la situation financière du FC Barcelone est préoccupante. Ce qui n'empêche pas le nouveau président blaugrana de rêver de noms comme Erling Haaland pour le mercato par ailleurs. Mais pas de doutes, le principal chantier que devra affronter l'avocat catalan sera le côté financier.

On évoquait une dette totale de prêt d'un milliard d'euros, dont environ 700 millions d'euros à rembourser sur le court terme. Et comme l'explique Esport3, chaîne publique de sport de la télévision catalane, la situation est encore plus critique que prévu, la faute à des pertes qui avaient été plus ou moins cachées par la direction précédente et qui ont été découvertes lors d'un audit lancé par Joan Laporta.

Pas de bénéfices avant deux ans

Le média explique ainsi que les pertes de cette saisons devraient s'élever à 350 millions d'euros au total. Le plan présenté par le nouveau directeur général Ferran Reverter pourrait, sur le moyen terme, atténuer les soucis financiers, mais il y aurait encore des pertes sur l'exercice 2021/2022. Il faudra attendre la saison 2022/2023 pour recommencer à générer des bénéfices.

Des prévisions qui sont tout de même faites en prenant deux conditions en compte : que Messi reste, et qu'un joueur de classe mondiale soit recruté. Si cela venait à échouer, la situation financière devrait s'améliorer plus rapidement. Toujours selon Esport3, un certain optimisme règne en interne et on espère que ce qui se passe au niveau des comptes n'affectera pas le sportif. Affaire à suivre...