Le Paris FC a trouvé son nouveau stade pour la saison prochaine

Nouveau stade, pour une nouvelle vie ? Selon le journal L’Equipe, Le Paris FC et le Stade Français sont proches d’un accord pour permettre au club de football de s’installer au stade Jean-Bouin dès la saison prochaine. Les négociations ont permis de trouver un terrain d’entente sur plusieurs points clés, notamment le montant du loyer. Toutefois, des détails restent à finaliser, comme le partage des espaces et l’harmonisation des couleurs au sein du stade. Une décision est espérée d’ici fin janvier ou début février.

Par ailleurs, l’organisation du calendrier sportif et la gestion de la proximité avec le PSG demeurent des sujets sensibles, nécessitant une coordination entre les Ligues de football et de rugby. Pour compenser la perte d’accès à Jean-Bouin, le Stade Français a trouvé des solutions de repli (pour les entraînements de certaines de ses équipes, NDLR) avec l’aide de la mairie de Paris, notamment en rénovant des terrains au bois de Boulogne et à l’hippodrome d’Auteuil. Ces ajustements faisaient partie des conditions indispensables à l’accord. Le FC Versailles, locataire du stade Jean-Bouin depuis trois saisons, devrait être donc contraint de se trouver une nouvelle enceinte prochainement.