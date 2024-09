OL : Rayan Cherki a envoyé un message à Pierre Sage

Il est difficile de rebondir après une défaite cruelle dans les dernières secondes face à un concurrent direct. Défaits sur leur pelouse ce dimanche face à l’OM (2-3), les joueurs de l’OL vont expérimenter ce sentiment qui leur était étranger depuis de nombreuses années. Souvent amenés à climatiser leur rival par le passé, les Gones ont connu l’autre côté de cette expérience ce dimanche. En supériorité numérique pendant presque toute la rencontre, les pensionnaires du Groupama Stadium ont concédé une défaite cruelle en étant trop tendres face à des Marseillais incisifs. Un scénario terrible qui a forcément miné le moral de tout le vestiaire à l’issue de la rencontre. Alors que beaucoup ont affiché leur désarroi en zone mixte, Pierre Sage a affirmé que son groupe avait reçu un sérieux coup de massue après cette désillusion en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Pour autant, le plus remonté après ce revers cruel était sûrement Rayan Cherki. Au micro de DAZN, le milieu offensif de 21 ans a exprimé toute sa colère : «c’est une honte, ils sont à 10 depuis la 5ème minute, cela fait des années ici qu’on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match passe, on a 3 500 occasions. Malgré ça, on ne fait que reculer. C’est toujours comme ça, si on veut être une grande équipe, il va falloir quand on mène enterrer les équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, tu dois apprendre à en mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd’hui, il n’y avait rien pour eux et au final, ils repartent avec les 3 points et ils font les beaux et nous, on repart avec 0 point. On fait que reculer quand on voit toutes nos occasions, normalement ça doit finir à 3-4-5 zéro. On doit travailler. La seule chose positive, c’est qu’on a su se créer des occasions. Il faut enterrer les adversaires qui viennent ici»

À lire

L’Olympique Lyonnais annonce un grand plan de départs volontaires

Buteur dès son entrée, Cherki peut espérer gagner une place de titulaire avec l’OL

Pourtant, le numéro 18 de l’OL peut être fier de son entrée en jeu. Sorti d’un été compliqué entre des JO où il a joué les seconds rôles et des rumeurs de départs qui n’ont pas abouti, le natif de Lyon était déterminé. Pour être réintégré au groupe ce dimanche, il a dû, après moult négociations, prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec une année supplémentaire en option samedi. Alors que les siens patinaient face à un OM solide et désireux de conserver son avantage au score, Cherki a été le détonateur du bloc phocéen. Très disponible, il a constamment fait la différence et son énergie positive lui a permis de faire la différence en égalisant en fin de rencontre.

La suite après cette publicité

Une entrée déterminante qui n’aura pas suffi mais qui risque de peser dans la balance lorsque Pierre Sage fera des changements tactiques lors des prochaines rencontres. Affichant des vraies qualités dans le jeu et étant déterminé, le pur produit de la formation lyonnaise a montré qu’il fallait compter sur lui à l’avenir. Adulé par les supporters lorsqu’il est parti à l’échauffement, Cherki a le public rhodanien avec lui et il sait qu’il devra construire sur cette entrée impactante personnellement pour aller gagner une place de titulaire. Malgré la féroce concurrence dans le secteur offensif des Gones, le joueur de 21 ans pourrait profiter notamment d’un changement de dispositif qui mettrait en exergue un milieu offensif en soutien de deux attaquants. C’est l’une des possibilités pour Pierre Sage qui doit, sûrement, changer de système après la débâcle.