PSG : Luis Enrique enrage contre Clermont et sa pelouse

Alors que le Paris Saint-Germain doit retrouver Newcastle à St James’ Park lors de la 2ème journée de la Ligue des Champions après sa victoire inaugurale au Parc des Princes contre Dortmund pour son entrée en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, les hommes de Luis Enrique devaient d’abord se rendre sur la pelouse de Clermont afin de poursuivre leur impressionnante série de victoires et ainsi préparer au mieux le déplacement en Angleterre. Malheureusement, les Parisiens se prenaient les pieds dans le tapis au stade Gabriel-Montpied.

La lanterne rouge de Ligue 1 faisait déjouer le PSG grâce notamment à un tout grand Mory Diaw qui mettait en échec toutes les tentatives parisiennes (dix arrêts). Egalement bien aidé par le poteau, le portier clermontois a été le grand artisan de ce match nul pour les locaux même si son homologue de l’autre côté du terrain a également été déterminant. Après la rencontre, Luis Enrique s’est même excusé pour ce résultat décevant. «Je me sens désolé parce que c’était un match compétitif et difficile, on le savait avant le match mais je pense qu’on a créé plus d’occasions que Clermont et on aurait du gagner ce match», a d’ailleurs confié l’entraîneur espagnol.

Une pelouse indigne selon Luis Enrique

Si Luis Enrique était donc logiquement déçu après ce petit point de pris à Clermont, le technicien parisien n’a pas voulu s’en prendre à ses joueurs. En effet, le coach espagnol a justifié cette mauvaise performance en revenant sur l’état de la pelouse des Clermontois. «Je suis content de la performance des joueurs. En première période, on aurait dû être plus agressif mais je ne sais pas quand vous voyez que le ballon part d’un côté à l’autre. C’était dur de jouer sur ce terrain, le ballon rebondissait beaucoup d’une mauvaise façon. C’était des conditions difficiles pour nous», a lancé l’entraîneur du PSG avant de poursuivre son argumentaire.

«On essaye de créer et de gagner des matchs. Et les attaquants spécialement. Ils essayent de marquer des buts. C’était presque impossible de bien frapper et de la bonne manière surtout. A chaque fois ça rebondit. Je sais que le terrain était nouveau comme ils l’ont changé il y a trois jours. Mais on n’a pas eu de chance d’avoir un terrain avec de bonnes conditions.» Malgré ce constat, le PSG devra faire beaucoup mieux s’il souhaite prendre les trois points sur la pelouse de Newcastle. Réponse mercredi prochain !