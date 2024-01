Chelsea prêt à vendre un attaquant à 60 M€

Forcément à un moment donné, il faut savoir vendre. Depuis bientôt deux ans et le rachat du club par Todd Boehly, Chelsea fait surtout les choux gras de la presse internationale avec ses déboires et ses très nombreux transferts. Enfin, dans le sens des arrivées car pour ce qui est des départs, il s’agit en majorité de prêt ici et là, à Strasbourg ou ailleurs dans d’autres clubs de la galaxie BlueCo. La donne pourrait enfin changer lors de ce mercato d’hiver.

Il y a une telle concurrence et une telle densité dans cet effectif que Mauricio Pochettino doit pousser les murs de son vestiaire pour faire de la place. C’est notamment le cas en attaque même si les nombreuses blessures, comme celle de Christopher Nkunku, ont mis à mal le travail de l’entraîneur argentin. Il en a profité pour donner sa chance à Armando Broja. Un choix un peu par défaut puisque l’attaquant se remet encore d’une très longue blessure : une rupture des ligaments croisés intervenue la saison dernière et étalée sur ce début d’exercice. Revenu à la mi-septembre, il n’a pas profité du temps de jeu offert.

Armando Broja est à vendre

Le joueur de 22 ans n’a inscrit que 2 buts (et 1 passe décisive) en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Ces dernières semaines, il a même souvent démarré dans la peau d’un titulaire, sans jamais convaincre grand monde, à l’image du collectif. De quoi rendre impatiente la direction et contraindre Pochettino à faire des choix sportifs. Victime de ses mauvaises performances, l’international albanais a été mis sur la liste des transferts. Mise à prix, selon The Telegraph, 60 M€. Certaines personnes à la direction seraient même bien montées à 70 M€…

Une forte somme d’argent que tout le monde ne peut pas débourser, excepté en Premier League. Broja conserve tout de même une belle cote sur le marché car l’Angleterre n’a pas oublié sa belle période à Southampton en prêt avant sa grave blessure. Il est d’ailleurs dans le viseur de Wolverhampton, Fulham et West Ham, mais ils ne sont pas encore prêts à faire un tel chèque. Si les Blues se montrent aussi ambitieux pour cette vente, c’est qu’ils se réfèrent à un certain Rasmus Hojlund, recruté 83 M€ cet été par Manchester United.