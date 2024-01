Chelsea : l’étonnante déclaration de Mauricio Pochettino sur Christopher Nkunku

Cédé contre 60 M€ par le RB Leipzig, Christopher Nkunku - qui n’avait pas tardé à prouver toute l’étendue de son talent lors de la présaison - n’est pas épargné par les blessures. Alors forcément après son retour fin décembre durant le Boxing Day et des performances remarquées avec les Blues dont ce but pour son retour face à Wolverhampton, l’ancien Parisien était heureux. «C’était dur de subir cette blessure au début de saison. J’ai travaillé dur pour revenir. Aujourd’hui, je suis heureux, et j’ai confiance en l’avenir», reconnaissait d’ailleurs le principal intéressé. Absent depuis une dizaine de jours pour une simple gêne à la hanche, Nkunku veut être à 100 % avant de retrouver les terrains.

Présent, ce vendredi, en conférence de presse avant d’accueillir Fulham dans le cadre de la 21e journée, le technicien argentin des Blues ne cachait pourtant pas son pessimisme. «Je suis un peu inquiet pour Christopher Nkunku. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Bien sûr, je suis inquiet, car, encore aujourd’hui, cela fait dix jours qu’il ne peut pas s’entraîner. Nous l’évaluons», concédait l’ancien coach du PSG, dans le flou le plus total au sujet de son protégé. Une déclaration étonnante de la part de Pochettino puisqu’en coulisse, l’optimisme est de mise aussi bien au sein du club londonien que dans l’entourage du joueur.