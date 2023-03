Manchester United : la réponse tonitruante de Bruno Fernandes face aux critiques !

La suite après cette publicité

«Bruno Fernandes a été embarrassant, honteux, dans ce match. Je suis sûr que Ten Hag va s’en occuper, comme il s’est occupé d’autres problèmes rencontrés.» Voici ce que déclarait Gary Neville, la légende des Red Devils, quelques minutes après l’humiliation vécue (0-7) par Manchester United à Anfield. Balayés lors de la 26e journée de Premier League, les Mancuniens ont logiquement subi les foudres de la presse anglaise après cette défaite historique mais un homme s’est rapidement retrouvé au cœur des critiques les plus acerbes. Son nom ? Bruno Fernandes.

Fernandes était dans l’œil du cyclone !

«Les cadres étaient embarrassants, ils n’ont pas montré leur leadership. Les buts qu’ils ont encaissés étaient choquants. Les joueurs ont disparu quand ça s’est corsé. Le langage corporel de Fernandes aujourd’hui était tout simplement honteux. Si je me faisais battre 6-0 ou 7-0, je me cacherais. Je disparaîtrais pendant quelques mois. C’est vraiment embarrassant. Dieu merci, je n’ai jamais fait partie d’une équipe de United qui a été battue de la sorte», lançait, à ce titre, Roy Keane, autre légende mancunienne. Interrogé au sujet de son capitaine, en l’absence d’Harry Maguire, Erik Ten Hag préférait lui saluer la performance du Portugais.

«Je pense qu’il réalise une excellente saison et que nous lui devons beaucoup pour la position dans laquelle nous nous trouvons au classement aujourd’hui. Il donne de l’énergie à l’équipe, il court beaucoup avec intensité, de la bonne manière. Il montre du doigt les joueurs et les entraîne, il est une source d’inspiration pour toute l’équipe. Personne n’est parfait, tout le monde fait des erreurs. Je suis très heureux d’avoir Bruno Fernandes dans mon équipe et je suis heureux qu’il soit notre capitaine quand Harry (Maguire) n’est pas sur le terrain», assurait, ainsi, le coach néerlandais avant de croiser le fer avec le Real Betis lors du 8e de finale aller de Ligue Europa.

Une prestation XXL pour faire taire les critiques !

Encensé par son entraîneur mais critiqué par de nombreux observateurs au Royaume de Sa Majesté, le milieu de terrain de la Seleção (53 sélections, 13 buts) était donc logiquement attendu contre les Verdiblancos. La réponse de celui qui totalise 8 buts et 12 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison a été impressionnante. Rapidement, l’ancien joueur du Sporting a ainsi prouvé qu’il avait bel et bien l’étoffe d’un capitaine à Manchester United. À l’origine sur l’ouverture du score de Marcus Rashford (6e), le natif de Maia se déguisait ensuite en passeur pour le but du break signé Antony (52e).

Inspiré dans ses transmissions, juste techniquement et bien plus impactant que face aux Reds, Fernandes clôturait sa prestation XXL par une réalisation. À la réception d’un corner côté gauche frappé par Luke Shaw, le Portugais coupait la trajectoire de la tête au premier poteau et trompait Claudio Bravo (58e). Dans tous les bons coups, le numéro 8 mancunien terminait cette rencontre avec le sentiment du devoir accompli et retrouvait logiquement le sourire, quelques heures après avoir été surnommé «The incredible sulk» (l’incroyable boudeur, ndlr) par le Daily Mail. Grand artisan du succès (4-1) des siens et de l’option prise sur les quarts de finale, le Portugais recevait logiquement les louanges de son entraîneur après la rencontre.

«Bruno a été brillant. Il a mené l’équipe dès la première minute par son jeu. Je pense qu’il était le meilleur joueur sur le terrain. Il a montré toute sa personnalité», se félicitait notamment le Néerlandais en conférence de presse. Des mots forts tenus par Erik Ten Hag à l’heure où Fernandes voyait son statut de capitaine remis en question. Pour rappel, le milieu de terrain mancunien a porté à 32 reprises le brassard, toutes compétitions confondues, depuis le lancement de l’exercice 2022-2023. Face au Real Betis, le Portugais, élu homme du match, a semble-t-il souhaité répondre à ses détracteurs et le message envoyé a été fracassant.