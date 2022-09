PSG : l'Emir du Qatar fier du projet sportif

« Le sport est un élément clé de notre ADN ». Unique véritable actionnaire du Paris Saint-Germain, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, est fier du club de la capitale racheté par le Qatar en 2012 à Colony Capital, un projet qu'il considère comme une réussite. C'est ce qu'à expliqué l'Emir du Qatar au magazine Le Point, et c'est un petit évènement puisqu'il s'agit du premier entretien qu'il accorde à un média européen.

Dans le projet qatari, l'aspect sportif est plus qu'essentiel : « le sport n’est pas un business comme un autre. Si on veut investir, quel que soit le sport, il est nécessaire d’avoir une passion pour ce sport. Sinon, on gaspille son argent. Mais si on le gère comme il faut, la valeur du projet croît. C’est ce qui est arrivé avec le PSG. Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG. »