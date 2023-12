OL : Christophe Dugarry flingue à son tour Rayan Cherki !

La nouvelle sortie décevante de Rayan Cherki contre l’OM, mercredi soir, ne passe pas. Critiqué par de nombreux observateurs, le milieu offensif lyonnais, qui pourrait voir son avenir relancé comme nous vous le révélions ces dernières heures, a reçu un nouveau tacle appuyé de la part de Christophe Dugarry. Présent dans l’émission Rothen s’enflamme, le consultant tricolore s’est totalement lâché au sujet du grand espoir rhodanien. «Je me pose la question: est-ce que ce garçon a toutes ses facultés mentales ?» a tout d’abord questionné Dugarry avant d’en remettre une couche.

«Quand ça fait des mois et des mois que tu es incapable de modifier ta façon de jouer et que tu reproduis matchs après matchs les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, le même comportement, la même façon ridicule de jouer au football à l’OL, (…) je me demande si le gamin a toutes ses facultés pour analyser, réfléchir. Quels sont les gens qui sont autour de lui? Il n’a personne autour de lui pour lui dire ce qu’il se passe. Il ne le voit pas, et il continue à jouer de la même façon. Je trouve que même sur le match d’hier, c’est encore pire que ce qu’il a montré depuis le début de la saison. C’est affligeant. S’il ne change pas d’attitude, il n’a rien à faire sur un terrain, avec une équipe qui est relégable». Ambiance…