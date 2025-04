Barça : Lamine Yamal ne veut pas être comparé à Lionel Messi

À seulement 17 ans, Lamine Yamal est la nouvelle pépite du FC Barcelone. Si Ansu Fati a joui de ce statut il y a quelque temps, Lamine Yamal l’a complètement éclipsé. Talent précoce déjà sacré champion d’Europe avec l’Espagne, le milieu offensif a tout pour devenir la future tête d’affiche du football mondial. De quoi suivre les traces de Lionel Messi ? L’avenir nous le dira, mais le joueur refuse d’être comparé à l’Argentin.

La suite après cette publicité

« Je ne me compare à personne, et surtout pas à Messi. Je vous laisse le soin de le faire. Cette comparaison n’a aucun sens et encore moins avec Messi. Je veux m’amuser et faire mon propre chemin. C’est le meilleur de l’histoire, je l’admire. Je ne me compare pas à lui. Non, je ne lui ai pas parlé », a-t-il confié en conférence de presse.