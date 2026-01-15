Menu Rechercher
Coupe du Roi

Real Madrid : le coach d’Albacete avait prévu la victoire !

Par Max Franco Sanchez
Vinicius Jr contre Albacete @Maxppp
Albacete 3-2 Real Madrid

Quel exploit d’Albacete mercredi soir. Avec une équipe un peu remaniée, le club qui joue le maintien en deuxième division a réussi à faire tomber le Real Madrid (3-2). Rien que ça. Et dans des images publiées par la télévision espagnole, on peut voir le coach Alberto Gonzalez promettre la victoire à ses joueurs dans son discours d’encouragement d’avant match.

« Albacete n’a jamais obtenu une victoire contre le Real Madrid dans son histoire. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu’elle est réservée pour nous ce soir (hier) », avait-il lancé avant le match pour motiver ses troupes. Et il avait vu juste !

