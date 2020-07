Real Madrid : la nouvelle réponse de Zinedine Zidane aux polémiques sur l'arbitrage

Avant la rencontre de la 36e journée de Liga contre Grenade lundi soir (22h, à suivre sur notre live commenté), Zinedine Zidane s'est présenté devant les journalistes ce dimanche pour la traditionnel conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour le technicien français de revenir sur les quelques trucs concernant le jeu de son équipe : «cela ne me dérange pas que des choses soient dites à ce sujet. C'est toujours le même débat et notre obligation est de prouver à chaque match, à chaque entraînement, que nous sommes bons. Tout le monde dira ce qu'il pense du Real Madrid parce que c'est le club le plus important de l'histoire et cela ne changera jamais.»

Comme souvent, le champion du Monde 1998 a aussi eu le droit à une question sur la VAR et les polémiques liées à l'arbitrage, alors que ses joueurs ont obtenu un nouveau penalty lors de la victoire face à Alavés vendredi (2-0), le troisième en trois matches. Et une nouvelle fois, le coach âgé de 48 ans a répondu calmement. «Tout le monde a une opinion. Je n'interfère pas avec ce que les gens disent. Chacun est libre de parler et de dire ce qu'il pense. Ce que nous faisons, c'est donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain, nous travaillons pour réaliser des choses importantes et nous faisons de grands efforts chaque jour. C'ets ce qui m'intéresse le plus», a expliqué Zinedine Zidane.