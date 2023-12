Furieux, le nouveau président des Corinthians fait une révélation sur le transfert de Moscardo au PSG

Cet hiver, le mercato du Paris Saint-Germain va avoir un fort accent brésilien. Le club de la capitale est en train de finaliser les arrivées du défenseur de São Paulo Lucas Beraldo (20 M€ + 5 M€) et du milieu de terrain défensif des Corinthians Gabriel Moscardo. Concernant ce dernier, nous vous révélions qu’un accord était quasiment trouvé entre Paris et le Timão pour un transfert de 22 M€ plus 3 M€ de bonus. Remplaçant de Dulio Monteiro et nouveau président des Corinthians, Augusto Melo avait confirmé le probable départ de sa pépite de 18 ans qui est d’ailleurs venue passer récemment quelques jours dans la capitale française avec sa petite amie.

La suite après cette publicité

«C’est un joueur avec peu de temps dans le monde professionnel, j’aimerais qu’il reste beaucoup plus longtemps. Mais malheureusement le cycle est arrivé (à sa fin, ndlr), sa tête est ailleurs aussi, on lui a donné la liberté de choisir, qu’il soit heureux. Nous nous dirigeons vers cela». Melo a d’ailleurs beaucoup de mal à voir partir Moscardo. Interrogé par ESPN Brésil, le nouveau boss de l’équipe pauliste a lâché des vérités sur cette transaction et il n’a pas hésité à critiquer la gestion de l’ancien président, coupable d’avoir privé le club brésilien d’une vente bien plus juteuse.

À lire

L’équipe type de Ligue 1 2023/2024 à la mi-saison

La clause libératoire de la discorde

« Ce joueur a un contrat. Tous les autres joueurs ont vu leur salaire être augmenté, tout comme leur clause libératoire. Pourquoi n’ont-ils pas fait la même chose avec ce joueur ? Quand le président actuel m’a appelé pour évoquer ce sujet, je lui ai dit que j’étais contre son départ. Je ne veux pas le vendre. Le gosse a fait trois, quatre mois de bons. J’ai même parlé avec le joueur. Je lui ai dit : « je suis contre ton transfert, tu as encore beaucoup à offrir aux Corinthians, tu dois mûrir, nous donner des titres. Tu peux aller aux Jeux olympiques, aller en Sélection A ». Cela étant, on aurait pu le vendre pour 40, 45 M€. Je suis resté dans cette posture de ne pas vouloir le vendre. Il y a eu une nouvelle conversation, j’ai à nouveau dit non à une offre de 20 M€, sauf que nous (la future équipe dirigeante, ndlr) n’étions pas au courant de la clause libératoire. Malheureusement, le fait est qu’aujourd’hui le montant de la clause libératoire est inférieur à ce qu’on nous propose. Donc si on n’accepte pas, le gosse partira à un prix inférieur. Ça n’arrivera plus en 2024, on sera très vigilant sur les contrats », a-t-il confié, avant de conclure.

La suite après cette publicité

« Quand vous comprenez le football, que vous voyez la première moitié de saison du joueur et que vous voyez l’entraîneur le faire monter en équipe première, ces changements auraient dû être faits. Ça n’aurait rien coûté et on aurait été dans une situation plus confortable. Maintenant, les clubs européens peuvent venir, payer la clause et c’est fini. Quand on est venu nous parler pour savoir si on acceptait ce transfert, l’offre était de 20 M€. À partir du moment où j’ai dit non, c’est passé à 22 M€. Mon refus a aidé à avoir un meilleur prix, parce que sinon il partait pour 20 M€. Mais il y a clairement un préjudice à cause de cette clause inférieure. » Moscardo va donc s’envoler pour Paris et Melo gardera pendant longtemps une certaine rancœur contre son prédécesseur.