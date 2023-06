Le PSG prend une nouvelle décision avec Neymar

La suite après cette publicité

L’avenir du Paris Saint-Germain est logiquement dans le flou. Si les arrivées de Manuel Ugarte, en provenance du Sporting Portugal pour 60 millions d’euros et le recrutement libre de Marco Asensio et Milan Skriniar sont bouclés, l’issue du cas épineux de Kylian Mbappé va bouger les plans parisiens. S’il finit par rester, il faudra amener du beau monde pour l’entourer et s’il part, le PSG va devoir tout reconstruire. Et pour cela, Neymar pourrait être un facteur déterminant.

Après le départ de Lionel Messi pour l’Inter Miami, la presse espagnole a rapidement annoncé une envie de départ pour Neymar. Le Brésilien aurait été prêt à faire des sacrifices pour revenir en Catalogne, et dans un club où il a brillé entre 2013 et 2017. Mais l’idée de rapatrier Neymar n’a pas pleinement satisfait le club catalan, et depuis, les plans ont changé pour le numéro 10. Le Paris Saint-Germain, un temps désireux de s’en séparer, n’a pas réellement pris de décision.

Neymar n’est pas pressé de partir

Selon les informations de L’Équipe, la première raison serait que Doha ne veuille pas perdre les trois éléments de sa «MNM» au cours du même été. Personne n’aurait annoncé à l’ex-joueur de Santos qu’il ne faisait plus partie des plans et, en cas de départ de Kylian Mbappé, son influence pourrait même être renforcée. D’autant plus que Luis Enrique, le futur entraîneur parisien, est toujours proche de son ex-joueur du Barça, avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 2015.

De son côté, Neymar est heureux à Paris et souhaite rechercher de la stabilité. Le Brésilien ne veut pas absolument partir et il assurerait rester motivé et ambitieux. Lui qui n’a plus foulé les terrains depuis février dernier, en raison d’une nouvelle blessure grave à la cheville droite. En tout cas, le PSG pourrait donc bien continuer avec Neymar, même si, une source proche du joueur a précisé au quotidien sportif que l’arrivée de Luis Enrique «ne suffira pas à garantir à Neymar une place au soleil». Sauf en cas d’un nouveau point de chute ambitieux, l’ex-Catalan devrait donc rester en France cet été, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2027.