OGC Nice : Jordan Amavi absent cinq à six semaines

Coup dur pour l'OGC Nice ! Prêté par l'Olympique de Marseille, Jordan Amavi (27 ans) connaît en effet des débuts délicats sous le maillot des Aiglons. Déjà forfait lors de la défaite de l'OGC Nice contre Clermont (0-1), ce dimanche, le latéral gauche du Gym va ainsi manquer à l'appel pendant plusieurs semaines...

Victime d'une entorse à un genou, celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club marseillais devrait donc rater entre cinq et six semaines de compétition selon les dernières informations de L'Equipe. Titularisé à trois reprises par Christophe Galtier depuis son arrivée (deux matches de Ligue 1 et une rencontre de Coupe de France), le natif de Toulon va ainsi laisser Melvin Bard comme seul spécialiste du poste dans l'effectif du club azuréen.