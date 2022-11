Antonio Conte fixe le cap pour le mercato de Tottenham

La suite après cette publicité

La semaine de Tottenham a bien débuté. Qualifié in extremis en 8e de finale de la Ligue des Champions et même premier de son groupe à la faveur de son succès au Vélodrome 2-1, le club londonien va enregistrer de belles recettes grâce à l'UEFA. Cela tombe bien car il va falloir investir d'après Antonio Conte. Selon lui, il n'y a pas de recette miracle. Pour exister en Premier League, il faut dépenser et plutôt beaucoup pour être à la lutte avec ses rivaux, à commencer par Liverpool qu'il reçoit demain (17h30) pour le compte de la 15e journée.

C'est d'ailleurs le modèle sur lequel il compte s'inspirer. «C'est sûr, Klopp a changé Liverpool et le club lui a donné la possibilité d'investir. Parce que tu peux travailler aussi dur que tu veux, travailler beaucoup, travailler et ne pas dormir de la journée, mais à la fin, tu as besoin de joueurs importants. Vous avez besoin de joueurs vraiment forts si vous voulez gagner, si vous voulez passer à un autre niveau. Sinon, il faut être honnête et dire que l'on a d'autres ambitions, faire grandir les jeunes joueurs et attendre. » Pas vraiment le choix de Conte.

Conte veut recruter cet hiver

«Si vous voulez passer à un autre niveau et être compétitif, surtout en Angleterre, vous devez investir, mais pas seulement investir, non. Il faut investir beaucoup d'argent. Mais il est important de dépenser l'argent de la bonne manière car parfois vous pouvez signer des joueurs pour 50 millions de livres sterling, 60 M£, 80 M£, 100 M£, 120 M£, et vous savez très bien que cela s'est produit dans le passé, vous avez gaspillé votre argent», tempère l'Italien, comme un moyen de mettre la pression sur ses dirigeants pour la suite.

Les Spurs n'ont pas vraiment la réputation de dépenser sans compter sur le marché des transferts mais dernièrement, Antonio Conte a réussi à faire fléchir Daniel Levy, le président du club toujours très réticent à investir. L'été dernier entre les venues de Richarlison, Bissouma, Spence, plus les montants définitifs des opérations Romero et Udogie, ce sont 170 M€ que Tottenham a dépensé. Mais le début de saison est irrégulier, Kulusevski et Lucas Moura ne sont pas en grande forme, et les blessés s'accumulent (Son, Richarlison, Romero). De quoi militer en faveur d'un mercato ambitieux !